3年6萬人出國免教召 監院：國人憂患意識低落

2018年08月03日 17:55 中時 鄭舲

監察院日前完成我國後備教召戰力體檢的調查報告，報告指出，2015年到2017年教育召集「因事出國」的核免人數高達61463人，顯示後備軍人假借出國名義規避教召現象相當普遍；而因教育召集未到遭移送地方檢察署偵辦共有1642人，國人逃避教召而涉法人數亦不低。監院表示，當前國人憂患意識低落，敵情觀念淡薄，後備軍人如不能體會動員工作與國家安全間的依存關係，而排斥部隊各項召集動員工作，則後備軍力堪憂。

監察院報告指出，2015年到2017年教育召集核免人數合計高達79951人，其中因兵役法第43條第5款「因事出國」核免教育召集人數共61463人，占各該年度全部核免人員比率約七至八成。網路上甚至出現指導網民如何逃避教召巧門，彰顯相關問題的嚴重性。

同時，2015到2017年國人因教召未到遭移送地方檢察署偵辦有1642人(其中不起訴581人，刑事處分計281人，尚未判決780人)，顯示國人逃避教召因而涉法人數不低，個中原因值得國防主管當局深切思考。

報告提及，國防部鑒於教育召集期間出國人數逐年攀升，已於2016年8月30日修正「執行兵役法第43條免除本次教育勤務點閱召集範圍基準表」，規定以出國因素申請免除本次召集者，將納為次年優先召集對象。此後，出國核免人數由2016年2萬1275人降至2017年1萬6301人，雖已減少4974人，仍占全部核免人數比率70%。

監察院指出，按核免教育召集之因素，除兵役法第43條第5款出國申請條件較寬鬆外，其他條款多為不可抗力因素，因此國防部應分析有無年年以出國為由申請核免者，若出國次數超逾合理值，宜研擬將再次召集時間縮短為每半年或每3個月，以杜絕規避召集管道。

監察院表示，落實平時教育召集訓練是確保國防戰備安全無虞之不二法門，綜觀美國、以色列、新加坡等國動員實務能有今日成就，是因全國上下一體愛國心，志願投身接受教育召集訓練才能達成。反觀我國因社會經濟發展掛帥，民眾視動員戰備整備為阻礙個人利益追求之障礙，支持後備動員意識欠缺，實為推動教育召集訓練工作最大阻力。因此，國防部允宜強固國民敬軍心理建設，激發國人愛國情操，並結合「全民國防教育」理念，嚴整法紀觀念，強化後備動員宣導，使國人瞭解教育召集內容，進而增進共識提升教育召集意願。

(中時 )