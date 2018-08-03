拿捏恰到好處 菊野村壽司師傅秘訣 「不要趕」

2018年08月03日 17:54 中時 周麗蘭

菊野村的蔬食客人多，當季水果做成的壽司很受歡迎，這是酪梨壽司。（周麗蘭攝）

菊野村的每一顆創意壽司都是力與美的結合。（周麗蘭攝）

斗六市菊野村壽司的單點率很高，全出於溫柔師傅謝健文（左）之手，右為店長蘇南榮。（周麗蘭攝）

從謝健文手中誕生的壽司，每一顆都是力與美的揉合，米飯與天然食材拿捏恰到好處，客人每每驚豔又滿足。斗六市菊野村日本料理的壽司，有著職人的專注，一口就能嘗到日式料理的精神。

謝健文是專門執掌壽司的師傅，20年來只做這個工作，任何水果他都能變成兼具美感與美味壽司，他溫柔處理芒果、酪梨、奇異果的每一寸果肉始終如一，對食物、客人都是尊重。

菊野村是斗六市知名日式料理，大菜豐盛精緻，講究米飯與新鮮食材搭配的壽司、握壽司也有出眾的風格，有精雕細琢的創意壽司，大眾化的綜合壽司，也有蔬食者與輕食者喜愛的水果壽司。

菊野村主廚蘇南榮表示，店裡的壽司是跟著季節走，當季水果就是最好的食材，米飯用的是台灣的芋香米，最簡單的日本豆皮壽司就很好吃。

蘇南榮說，壽司好吃的祕訣在於「拿捏」，老師傅的拿捏程度是最好的，靠著經驗慢工出細活，捲起來的黏度剛剛好，吃起來口感有別！老師傅做的就是不一樣，自從謝師傅來菊野村，單點壽司的客人多了。

謝健文高職讀的是汽修科，退伍後就進了日式料理店當學徒，一做二十年不曾中輟，他站在吧檯前做壽司就像創作藝術品，他說做什麼壽司都不麻煩，只是不能趕，要慢慢來。他的徒弟評價他「溫柔、有愛心」。

菊野村的壽司只要講得出來就做得出，單點從20元到90元不等，豆皮壽司2顆30元、水果壽司1顆30元、紅魽握壽司50元、比目魚握壽司90元，點套餐比較划得來。

(中時 )