冰淇淋這樣吃易中毒？ 專家：恐已染上致命細菌

2018年08月03日 17:48 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

夏季的炎熱氣候，讓許多人都會想要來上一口冰冰涼涼的冰淇淋，大部分的民眾為了省錢都會到量販店購買一大桶冰淇淋回家冰，但這種一大桶冰著沒分裝的冰淇淋，恐怕存在著感染細菌的風險，嚴重的話還可能讓人食物中毒甚至喪命。

根據每日郵報指出，英國阿斯頓大學生物系講師Amreen Bashir表示，吃冰淇淋不是只有糖尿病與肥胖風險，還可能會讓人食物中毒，在2015年美國堪薩斯州就曾發生過多人吃下被「李斯特菌」污染的冰淇淋後，造成3人死亡、5人住院悲劇。

而李斯特菌主要以食物為傳染媒介，他在5-45℃都能生存，最容易汙染的食品為乳和乳製品、肉和肉製品、蔬菜、沙拉、海產品和冰淇淋等，尤其是冰箱中保存時間過長的乳製品、肉製品，都是最常見的李斯特菌的食物傳染媒介。

冰淇淋在室溫下融化後，這種乳白色含糖液體混合物是李斯特菌等細菌的完美培養皿，即使再次放回冰箱冷凍，取出食用時，該冰淇淋恐已遭到李斯特菌汙染。

吃整桶冰淇淋最好的方式，就是吃多少拿多少，別把整桶冰淇淋放在外面太久，取出要食用的量後，馬上把剩餘的冰放回冰箱。若是要自製冰淇淋，也建議使用巴氏殺菌法的鮮奶和奶油，業者生產的冰淇淋通常都是使用巴氏殺菌法的雞蛋製成。

(中時電子報)