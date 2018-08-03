多種疫苗傳缺貨 監委調查疾管署有無因應

2018年08月03日 18:03 中時 鄭舲

近日媒體陸續報導有水痘、麻疹、狂犬病甚至B肝疫苗缺貨情形，監察委員尹祚芊、楊美鈴指出，倘若因疫苗供應不足而延誤施打時效，導致傳染病疫情爆發，恐危害國人健康與生命安全，但疾管署疑怠於因應處理近日各類疫苗缺貨情形，因此申請自動調查。

尹祚芊、楊美鈴表示，監察院2015年曾針對藥廠需符合PIC/S GMP標準可能造成藥品供應不足甚至嬰幼兒及成人施打之疫苗缺貨之問題提出調查，當時疾管署針對公費施打疫苗部分曾表示：疫苗若由國外採購者，其製造廠均符合國際PIC/S GMP標準，並經我國衛生福利部食品藥物管理署核准使用，若遇疫苗短缺時則有六項緊急應變措施足以因應，不至有疫苗短缺狀況。

尹祚芊、楊美鈴表示，但近日媒體陸續報導有水痘、麻疹、狂犬病及B肝疫苗缺貨情形，甚至據國立臺灣大學醫學院附設醫院兒童感染科黃教授表示，早於2014年就曾因國內幼兒常規五合一疫苗一度缺貨，而改變嬰兒接種時程，足以顯示疫苗短缺情形早已存在。

尹祚芊、楊美鈴指出，究竟未來疫苗缺貨是否會成為常態？疾管署所提出六大緊急措施，是否仍具功能？該署針對疫苗供應現況有無掌握精確資訊？對於疫苗供應不足時，相關因應處理機制為何？相關疑義均有調查釐清必要，以確保國人健康安全。

(中時 )