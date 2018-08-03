紀念823戰役60周年 朱立倫與戰友齊追思

2018年08月03日 18:21 中時 葉書宏

適逢八二三砲戰勝利60周年，新北市長朱立倫（左）3日出席由中華民國八二三戰役戰友總會舉辦的追思紀念會。（葉書宏攝）

適逢八二三砲戰勝利60周年，新北市長朱立倫今（3日）出席由中華民國八二三戰役戰友總會舉辦的追思紀念會，與理事長連城珍、國防部政治作戰局中將聞振國及逾500名參戰老兵，一同緬懷、紀念當年為國家犧牲奉獻的國軍前輩。

朱立倫表示，感謝當年參加八二三戰役的戰友，付出血汗及青春保衛國家安全，除向奮戰犧牲的烈士致上最高敬意，也期望喚醒民眾體認「戰爭無情、和平無價」的真諦，珍惜現在得來不易的和諧社會。

他提到，為紀念一甲子的和平，新北市政府與新北市戰役戰友協會及金門縣政府合作，將舉辦八二三炮戰60週年文史展，希望能以歷史為鏡，提醒和平之可貴。

朱立倫說，全國823戰友多是當年參與戰役的老兵，平均年齡超過70歲，協會中8、90歲的戰友也很多，新北市對於長輩的關注及照顧相當重視，除了新北動健康及長者免費配老花眼鏡等多種社會福利政策外，長照政策也是新北非常重視的一環，包括銀髮俱樂部、公共托老中心、老人共餐、以及日間照顧等福利政策，希望未來可以提供更多的服務，讓長輩在新北市開心生活。

連城珍表示，在砲戰發生時隨著洛陽艦數度執行台灣海峽的巡弋與運補任務，他認為在面對危險時能勇往直前，絕不輕言退縮的精神，正是當年贏得八二三砲戰的重要關鍵。

民政局長江俊霆表示，當年參與八二三砲戰的動員多達3萬多人，戰後回到各縣市成立了戰友協會，目前全國八二三戰友總會會員約1萬5000多人，平均年齡超過80歲，多數已凋零，每年藉由紀念活動，讓這些老英雄每年齊聚八二三紀念公園，藉此訴說過去點滴。

活動最後，由海軍樂隊演奏並帶領在場八二三戰友一起合唱《中華民國頌》、《風雨生信心》、以及《望春風》等歌曲，還有海軍儀隊帶來的操演，藉由歌曲的力量再將大家的心凝聚在一起，維繫同袍情感、場面溫馨感人。

(中時 )