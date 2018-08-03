路嘉怡新節目素顏上陣 夏和熙一周「打」一次

2018年08月03日 18:30 中時 蕭雅玲

路嘉怡為節目素顏上陣。（圖片提供：三立）

夏和熙自爆每週都去打美白針。（圖片提供：三立）

Kevin為工作砸百萬買保養品。（圖片提供：三立）

韓國製作團隊與三立合作打造全新正韓美妝節目《拜託了！女神》，以台北、韓國美妝流行趨勢為主，節目中不但會把韓國第一手美妝介紹給觀眾，未來每集也將邀請韓國藝人上節目，而首播第一集就邀請f(x)主唱Luna將來台錄影，今（3日）舉辦發布記者會，路嘉怡、Kevin與夏和熙3位主持人齊現身，路嘉怡透露為了這節目不但飛往韓國，採訪當地的美妝品牌，更為了節目收視素顏48小時，她表示，當初接下這工作時，還曾一度掙扎一下，但後來覺得韓國明星很多也都素顏上節目，都有很好效果，所以才決定豁出去了，以最真實的面貌坦誠相見。

路嘉怡多年前曾被拍到素顏照，當時因為素顏照還一度崩潰，事隔多年，她不但以素顏上節目，也侃侃而談：「以前是因為沒有準備好，現在就覺得沒什麼。」且私下也不太化妝的她，還被Kevin大誇她皮膚保養得很好。

而愛美的夏和熙透露，自己是出身體育系，以前都在大太陽底下運動，皮膚基底保養的沒有很好，現在為了把以前的膚況找回來，每天早上出門前至少要花40分鐘保養，回到家也得花2小時，從頭到腳都保養一次外，每周還會到醫美診所打美白針，聽到的保養過程，讓一旁的路嘉怡忍不住虧他「很像日本太太」，出門就得化妝。

KEVIN的工作，一直以來都跟保養有關，他透露，自己的工作室裡各種品牌瓶瓶罐罐的保養、化妝品都有，為了工作曾經在一個月內砸了百萬，買各品牌保養品與化妝品，產品多到都快頂到天花板，讓一旁的夏和熙聽到，忍不住說：「不如搬到KEVIN的工作室去住好了！」如此一來要什麼保養品都有。

(中時 )