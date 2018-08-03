當代館「穿越─正義：科技＠潛殖」8月4日開展 重探人民對於「正義」的想像

台北當代藝術館自8月4日起至10月21日，展出《穿越─正義：科技@潛殖》主題展覽。張紋瑄是此次展出藝術家最年輕者，她虛擬一個評議「國際自殺大賽」的決選會議室，讓觀者轉換為評議員的視角，展開對史實人物的討論及其生命面貌的想像。(鄧博仁攝)

友善列印
中時
台北當代藝術館自8月4日起至10月21日，展出《穿越─正義：科技@潛殖》主題展覽。在展覽入口設置的作品《南榕的二三事》，重現鄭南榕的手稿史料文件，帶領觀眾重新閱讀他在抗爭過程中，憑藉豐沛的創造力突破政治枷鎖的能量。(鄧博仁攝)
台北當代藝術館自8月4日起至10月21日，展出《穿越─正義：科技@潛殖》主題展覽。徐坦的藝術創作以社會調查為基本方法，《水，地－地盤》透過8個錄像與複合媒材裝置，作為一個持續進行研究計劃的綜合展示。(鄧博仁攝)
台北當代藝術館自8月4日起至10月21日，展出《穿越─正義：科技@潛殖》主題展覽。黃邦銓將錄像作品《回程列車》以5格播放的，讓照片時而像幻燈片一般佇留眼前，時而似電影的動態影像，猶如是一列稍縱而過的列車，成為兩段不同時空的影像家書。(鄧博仁攝)
台北當代藝術館自8月4日起至10月21日，展出「穿越─正義：科技@潛殖」主題展覽，由黃建宏（圖）擔任策展人，展出作品透過裝置及影像媒介的再現，從台灣經驗出發，呼應全球民主化運動及「轉型正義」相關議題，敘事回溯近代國內外著名社會事件及運動的時空背景，並各自提出不同面相與適切的正義想像，同時探討數位網絡科技的演變與這些事件間的密切關係。(鄧博仁攝)
台北當代藝術館自8月4日起至10月21日，展出《穿越─正義：科技@潛殖》主題展覽。藝術家陳界仁擅長運用歷史和影像探討社會議題，本次展出三件作品《十二因緣－思考筆記》、《中空之地》、《星辰圖》，其中作品《星辰圖》探討在科技產業的轉型進化下，被淘汰的低層勞工被監禁於幽微困頓的空間。(鄧博仁攝)

台北當代藝術館自8月4日起至10月21日，展出「穿越─正義：科技@潛殖」主題展覽，由黃建宏擔任策展人，展出作品透過裝置及影像媒介的再現，從台灣經驗出發，呼應全球民主化運動及「轉型正義」相關議題，敘事回溯近代國內外著名社會事件及運動的時空背景，並各自提出不同面相與適切的正義想像，同時探討數位網絡科技的演變與這些事件間的密切關係。

(中時 )

立委邱志偉爭取下 永安工業區開… 行銷顏思齊開台史，水林鄉糕餅店…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。