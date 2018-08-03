當代館「穿越─正義：科技＠潛殖」8月4日開展 重探人民對於「正義」的想像

2018年08月03日 19:10 中時 鄧博仁

台北當代藝術館自8月4日起至10月21日，展出《穿越─正義：科技@潛殖》主題展覽。在展覽入口設置的作品《南榕的二三事》，重現鄭南榕的手稿史料文件，帶領觀眾重新閱讀他在抗爭過程中，憑藉豐沛的創造力突破政治枷鎖的能量。(鄧博仁攝)

台北當代藝術館自8月4日起至10月21日，展出《穿越─正義：科技@潛殖》主題展覽。徐坦的藝術創作以社會調查為基本方法，《水，地－地盤》透過8個錄像與複合媒材裝置，作為一個持續進行研究計劃的綜合展示。(鄧博仁攝)

台北當代藝術館自8月4日起至10月21日，展出《穿越─正義：科技@潛殖》主題展覽。黃邦銓將錄像作品《回程列車》以5格播放的，讓照片時而像幻燈片一般佇留眼前，時而似電影的動態影像，猶如是一列稍縱而過的列車，成為兩段不同時空的影像家書。(鄧博仁攝)

台北當代藝術館自8月4日起至10月21日，展出「穿越─正義：科技@潛殖」主題展覽，由黃建宏（圖）擔任策展人，展出作品透過裝置及影像媒介的再現，從台灣經驗出發，呼應全球民主化運動及「轉型正義」相關議題，敘事回溯近代國內外著名社會事件及運動的時空背景，並各自提出不同面相與適切的正義想像，同時探討數位網絡科技的演變與這些事件間的密切關係。(鄧博仁攝)

台北當代藝術館自8月4日起至10月21日，展出《穿越─正義：科技@潛殖》主題展覽。藝術家陳界仁擅長運用歷史和影像探討社會議題，本次展出三件作品《十二因緣－思考筆記》、《中空之地》、《星辰圖》，其中作品《星辰圖》探討在科技產業的轉型進化下，被淘汰的低層勞工被監禁於幽微困頓的空間。(鄧博仁攝)

台北當代藝術館自8月4日起至10月21日，展出「穿越─正義：科技@潛殖」主題展覽，由黃建宏擔任策展人，展出作品透過裝置及影像媒介的再現，從台灣經驗出發，呼應全球民主化運動及「轉型正義」相關議題，敘事回溯近代國內外著名社會事件及運動的時空背景，並各自提出不同面相與適切的正義想像，同時探討數位網絡科技的演變與這些事件間的密切關係。

(中時 )