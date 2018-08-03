台中》贈弱勢電影票 盧秀燕讚身障導演陽靖感動人心

國民黨台中市長參選人盧秀燕（前左2）3日參加勵志電影《愛情線索2：奇妙關係》台中首映會，盧秀燕稱讚原住民身障導演陽靖「生命勇者」不向命運低頭克服困難拍電影。（張妍溱翻攝）

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國民黨台中市長參選人盧秀燕3日參加勵志電影《愛情線索2：奇妙關係》台中首映會，盧秀燕稱讚原住民身障導演陽靖「生命勇者」；陽靖及女主角kitty現場將350張電影票贈予社福團體，盼透過這部電影讓人跟人之間關係更祥和；首映會於親親影城舉行，3日至9日上映。

出生時因手指和腳指不健全發展猶如「牛角」，導演陽靖不因先天缺陷而受限，拍電影分享生命奮鬥故事；拍片期間陽靖每天幾乎只睡2個鐘頭，所有演員與工作人員賣力投入，拍好每一個鏡頭，讓大家看完電影後能激發正面能量，面對人生有所轉變。

盧秀燕表示，7年前認識陽靖，敬佩他不向命運低頭克服困難拍電影，推薦參加10大傑出青年選拔，未來若當選市長希望陽靖下一部電影能來台中市取景，並鼓勵想拍片的年輕人來台中獲取政府的資源與支持實現夢想 ，讓台中的影視工作更加蓬勃發展。

2013年完成第1部電影《愛情線索》獲好評後，歷經5年推出第2部電影《愛情線索2：奇妙關係》；陽靖說，用10年的生命淬鍊詮釋出寫實的人性， 劇情描述親子之間、男女感情與職場上人際相處關係，內容更貼近生活面，改善人與人之間緊繃關係，進一步激發鼓舞人心，他歡迎台中市民一同共襄盛舉，將愛傳出去。

(中時 )

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