白河火王爺祭500位民眾參與 外國客體驗拉車趣

2018年08月03日 19:09 中時 鄭雅文

關子嶺火王爺祭登場，有西班牙觀光客，正巧來到關子嶺旅遊，便一同開心參與祭典。（鄭雅文攝）

台南白河關子嶺火王爺祭3日下午登場，適逢周5上班日，仍有約500位民眾攜家帶眷前來，最特別是，恰巧有西班牙觀光客巧遇祭典，全家入境隨俗，一同抹上溫泉泥漿、拉起山車，參與免費泡湯。他們說，能遇上當地百年盛事，真的很驚喜。

關子嶺的火王爺（不動明王），從日治時期日本人引進至今，早年因火王爺靈泉百年來不斷塌陷，在火王爺鎮壓下解決不少危機，加上許多日本兵泡泉不藥而癒的傳奇故事，成為當地溫泉業者至今的信仰中心，因此，周邊商家每年皆舉辦火王爺祭繞境祈福。

觀光客、溫泉業者齊力拉起山車兩排麻繩，另有西班牙觀光客遠道而來，在尋訪景點水火同源時，恰巧遇上祭典。他們表示，一家6口第一次來到台灣，預計20日離開，現在是旅行初期，能在此刻參與當地一年一度盛事，真的是很驚喜。更表示，溫泉泥好像面膜，第一次嘗試很特別。

民眾張寶慧說，第一次參加，下次還要再來，爆汗完後，泡溫泉剛好通體舒暢。這次溫泉業者特別結合活動，贈送免費泡湯券和美雅觀光工廠入場券，在完成抹泥、拉山車後民眾便可立即體驗。

西拉雅風景管理處表示，此次的火王爺山車，特地換新妝，由紅、黑、金色彩突顯華麗、山車下邊更掛滿直徑10公分的鈴鐺增添熱鬧氣氛，活動約500民眾共襄盛舉，大家在吉普車帶領下，一起拉著火王爺山車從寶泉橋出發，步行2公里至4點10分於大成殿結束。

西拉雅風景管理處指出，火王爺山車在巡行老街後，任務並未結束，商圈業者，希望將火王爺山車打造成活動藝術山車，於暑假期間停放於大成殿外，夜間並有燈光投影，盼能成為另一項夜間景點。

(中時 )