台中花博售票機制確保中市府收入 且總經費較台北花博低

台中市府交通局長王義川表示，台中花博售票機制確保台中市府收入，而且台中花博的總經費也較台北花博低。（盧金足攝）

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汲取台北花博將售票業務分多項標案，卻導致最後整合不易的經驗，為保障市庫收益並激勵廠商積極售票，台中市政府要求廠商必須販售200萬張以上，不論票種及票價高低，每張皆須繳回市庫120元，保障市府每張票淨收入，並盼廠商達到200萬張售票目標後，再繼續努力推票，因此要求廠商於契約中提出激勵方案，對於廠商的方案，市府會透過票價機制與廠商協調，確保市府最大權益。

台中市議會3日由審計部台中市審計處長洪嘉憶進行「台中市地方總決算審核報告」，多位市議員關心「2018台中世界花卉博覽會門票代售暨入口驗票委託服務案」，廠商販售超過200萬張之後，廠商可自提的銷售計畫與服務費收取金額問題。

交通局長王義川表示，在契約中廠商必須販售200萬張以上，並繳回市庫120元，保障市府至少有2億4000萬元收入，但這次花博以800萬人次入園為目標，因此希望廠商在符合契約規定，售出200萬張後仍能繼續推票，因此要求廠商於服務建議書中有提出激勵方案，相關評選項目早已公告是公開資訊，也依法評選。

王義川強調，目前就是每賣1張票，市府收回120元，至於廠商於服務建議書中提出超過一定張數的激勵方式，市府會再透過票價機制與廠商協調，確保市府最大權益。

王義川也說，當初標案設計時，因廠商提供300萬張花博卡，保守估計有200萬張花博卡入場，因此售票張數最低標準則設定為200萬張，就可以達到400萬人次，因此也設計廠商未達低標的罰款機制，若直接設定為要達到800萬張，同樣也要設定罰則，廠商恐無投標意願。因此設定合理的低標數字，並設定罰款機制。對於要達到800萬的高標準，則以激勵機制來努力。

對於審計處與議員將台北花博與台中花博售票相比一事，王義川也再度說明，目前已售出門票收入均已全數解繳入庫，市府在門票銷售服務上，以降低風險目的為主，與台北花博的操作思維不完全相同。

台北花博門票營收入市庫，但所有應支付成本由市府另外編列不同計畫支應，整體計費高達4.9億，也造成不同計畫間的介面整合困難，而台中花博票務標案，整合相關標案只3.82億。

相較之下，花博售票招標公告時，除考量固定支出成本外，就已要求廠商必須販售200萬張以上，不論票種及票價高低，每張皆須繳回市庫120元，保障市府每張票淨收入，降低市府須不斷投入不可知的成本，未有坐抵或挪移墊用情事。

另外，對於市議員黃馨慧關心BRT藍線機電廠商仲裁市府須給付廠商1.8億元，是否衍生後續利息支出。

王義川強調，台中市府與BRT機電施工廠商針對爭議事項，提請台灣營建仲裁協會仲裁，市府勇於面對及解決當年BRT匆促上路所造成各項問題，並活化相關設備。

市府依仲裁結果已支付在合約範圍內的金額，但沒有支付任何款項利息。對於仲裁結果，廠商並未要求市府支付非合約金額外的項目，相關款項都不會在之前簽的合約之外。

(中時 )

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