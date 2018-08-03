陸製高血壓藥含不純物 高雄衛生局全面回收

大陸珠海潤都高血壓藥含不純物，高雄市衛生局人員至藥局查察藥品回收情形。（林瑞益翻攝）

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旺報

衛生褔利部食品藥物管理署於8月2日晚間指大陸珠海潤都製藥公司生產的valsartan原料藥檢出NDMA不純物，而該原料藥使用於我國生達化學製藥股份有限公司4項藥品。高雄市衛生局3日表示，已責令本市各區衛生所協助轄區機構業者配合回收下架。

這4項藥品，分別為「生達」舒心樂膜衣錠 160 毫克、「生達」舒心樂膜衣錠 80 毫克、得平壓膜衣錠5/80毫克、利壓舒膜衣錠80毫克/12.5毫克。

高雄市政府衛生局於2日請各轄區衛生所人員立即啟動全面清查機制並溯源管理，調查本市醫療院所及藥局，配合回報有無購買使用上述4項藥品，8月3日取得食藥署提供的運銷下游業者名冊後，逐一清查機構、業者回收下架情形，倘有購買或使用者，應配合立即下架回收，對於隱匿不配合之機構、業者將依藥事法第94條規定處以2至10萬元新台幣罰鍰。

至3日下午1時止，共計已清查醫院15家，診所240家，藥局藥商66家，查核達成近9成5，查獲「生達」舒心樂膜衣錠 160 毫克，回收3381.5顆、「生達」舒心樂膜衣錠 80 毫克，回收952顆、得平壓膜衣錠5/80毫克，回收27萬8711顆、利壓舒膜衣錠80毫克/12.5毫克，回收6萬6793顆。均已勒令機構、業者立即回收下架。

(旺報 )

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