正名搞悲情 李艷秋酸：若奧運也被禁賽 小英就鐵定連任了

總統蔡英文。（中時資料照片／陳信翰攝）

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中時電子報

前奧運國手紀政力推「2020東京奧運台灣正名公投」，引發大陸不滿，台中東亞青運主辦權因此遭拔，陸委會為反制大陸，一度要求金門縣府暫緩實施預訂8月5日的金廈引水典禮。資深媒體人李艷秋批，死抱正名搞悲情，水到渠成仍不成。甚至酸說，東亞青運主辦權被拔助長選情，照民進黨的邏輯，如果奧運也被禁賽，小英就鐵定連任了。

「死抱正名搞悲情」：

李艷秋在臉書指出，因為搞正名公投被拔掉東亞青運主辦權，紀政說，我們自己辦國際賽，要運動員準備好，應付隨時出現的大舞台，所以～

1.大家要團結，正名公投過了，就能以台灣名義出席奧運了。

2.被拔掉東亞青運主辦權後，據說助長了台中市長林佳龍的選情，如果奧運也被禁賽，小英就鐵定連任了。基於這個邏輯，正名公投一定要過，才能被奧運會剔除資格。

3.運動員不要擔心沒舞台，國際超級好手都巴望能來台灣比賽，大家要準備迎接台灣主辦的超級奧運會。

4.從國民黨到共產黨，台灣始終悲情，沒有出頭天，所以大家要團結，才能回到日本殖民時期抬頭挺胸的驕傲啊！

「水到渠成仍不成」：

李艷秋說，老共不准我們辦東亞青運，我們不讓金門人喝匪區毒水，所以～

1.水到渠成這句成語是錯的。

2.老共竟然沒斷水或推遲通水，這是統戰，應予譴責。

3.金門違背蔡政府禁令辦典禮，已是通匪行為，政府應發動網路酸民，要金門滾回大陸，不准他們當台灣人。

4.金門人現在「吃福建米，喝福建水」，應每半年對全體金門人實施忠貞測謊。

5,金門高粱血統已不純正，當予以抵制。

網友說：「這個政府沒救了，除了搞意識形態什麼都不會。」、「又好氣又好笑。」、「民進黨自己看不清現實.只會在自己的小圈圈自慰，把國家當一個市政在搞，現在根本就像無頭蒼蠅，到處亂撞，大家就等著看妳最後的下場。」

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(中時電子報)

文章來源：李艷秋臉書

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