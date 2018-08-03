日本防衛省電磁炮首次曝光 陸媒：野心不小

2018年08月03日 19:36 中時電子報 盧伯華

日本防衛省陸上裝備研究所最新研究成果

日本防衛省陸上裝備研究所近日發佈宣傳片介紹了多項最新研究成果，其中最引人注目的就是首次曝光的電磁軌道炮裝置。陸媒分析稱，這套系統體積雖小，但配套裝置齊全，具有很強的武器化應用前景，隨著日本大型戰艦愈做愈大，未來極有可能在艦上安裝電磁炮。

日本防衛省最近公布的研究成果影片中包含多個項目，分別是：遠程駕駛員工作車輛系統、輕型戰鬥車系統、混合動力系統、簡易爆炸裝置對策系統、電磁加速系統與電磁脈衝生成基礎技術等項。其中電磁加速系統項目中呈現了該研究所正在實驗的電磁軌道裝置，受到最近已實驗有成的中國大陸的注意。

日本這套「電磁加速系統」體積不大，但是各種配套裝置一應俱全，未來轉化為武器應用的前景寬廣。（圖／日本防衛省陸上裝備研究所)

日本防衛省公布的這套裝置內有推進滑軌、脈衝儲能裝置、電力分批控制器、散熱系統裝置等等。（圖／日本防衛省陸上裝備研究所)

大陸媒體《鳳凰軍事》指出，從體積上看，日本這套「電磁加速系統」體積並不大，但是各種配套裝置可謂是一應俱全，安裝有推進滑軌、脈衝儲能裝置、電力分批控制器、散熱系統裝置等等。雖然日本官方稱其為「電磁加速系統」，但從長條狀的直線推進加速器來看，基本就是電磁軌道炮原理的驗證機，具有很強的武器化應用前景。

目前美國、俄羅斯、中國、土耳其等國都已經著手電磁軌道炮的開發，現在加入日本，競爭態勢更加劇烈。（圖／日本防衛省陸上裝備研究所)

報導指出，目前美國、俄羅斯、中國、土耳其等國都已經著手電磁軌道炮的開發和製造。美國軍方在這一領域起步較早，處於技術領先的位置，已經研發出具備作戰能力的大功率電磁火炮武器，並安裝在陸地和艦載平台上進行了多次試驗。

俄羅斯在這一領域的研發相對落後，俄羅斯曾經展示過國產電磁炮的測試畫面。其體積大小與日本此次曝光的「電磁加速系統」相近，但已能發射彈藥擊穿厚鋼板。

此次日本公開電磁加速系統雖然看似是作為技術儲備而研發，但隨著日本的水面戰艦越造越大，未來讓電磁炮上艦成為武器也很有可能。（圖／日本防衛省陸上裝備研究所)

中國方面對電磁炮研究一向極為神秘，不久前相關消息也指出，共軍已在登陸艦上實驗電磁炮，未來可能裝置在新式的055大型驅逐艦或是052D導彈護衛艦上，部份實驗與安裝照片也已在網上曝光。

最令人意外的是土耳其，該國在電磁炮領域的研發速度驚人，開發出了多款具備武器化應用能力的電磁炮，甚至在國際防務展上公開展示售賣。

陸媒指出，大型電磁軌道炮由於其巨大的能耗特性，目前只能安裝在陸地或是大型水面戰艦上。日本此次公開的電磁加速系統雖然看似是作為技術儲備而進行研發，但隨著日本的水面戰艦越造越大，未來讓電磁炮上艦成為武器也不是沒有可能。

(中時電子報)