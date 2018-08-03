英國國會友台小組籲恢復東亞青運 林佳龍感謝國際聲援

2018年08月03日 19:50 中時 盧金足

台中市長林佳龍日前召開國際記者會，向東亞奧林匹克委員會（EAOC）爭取繼續主辦2019東亞青運，呼籲國際為台中發聲。市府3日表示，英國國會友台小組共同主席下議員伊凡思及上議員羅根勳爵發表共同聲明，呼籲EAOC恢復台中市主辦權。對此，林佳龍感謝國際社會聲援，為年輕選手參賽權努力。

台中市府指出，英國國會友台小組2名共同主席，包括下議員伊凡思與上議員羅根勳爵發表共同聲明，對EAOC貿然取消台中市政府主辦權深表遺憾，認為該決議忽視東亞9個國家地區選手的參賽權，違反奧運秉持的精神及EAOC會章明定「推廣東亞地區奧林匹克運動」宗旨。

市府轉述其共同聲明指出，台中市政府未違反主辦城市合約書條款，EAOC未說明取消主辦權的理由，體育無國界，體育交流促進各國及人民間相互認識，東亞青運明年就要舉辦，EAOC因中國施壓而取消台中市主辦權，對籌備已久的台中市政府不公平，呼籲EAOC恢復台中市主辦權。

林佳龍強調，中國大陸這幾年阻止台灣舉辦活動的事件很多，東亞青運絕非單一事件，這樣的事件不合理，台灣必須讓世界知道，若不發聲或默認，久了之後會積非成是，發生在台中，也有可能會發生在台灣其他城市，甚至其他國家。

「這是體育界負面教材！」林佳龍說，取消台中市東亞青運主辦權違反運動精神，他要感謝各國際媒體相關報導，更感謝2名英國國會友台小組共同主席發表聲明支持台中市，相信會有更多的國際人士和國家了解此事嚴重性，並給台中強而有力的聲援。

(中時 )