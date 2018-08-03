恭喜！丁文琪生了 林宥嘉雙手接生兒子「感謝上天」

2018年08月03日 19:26 中時電子報 蔡曉婷 、中時/ 尤嬿妮 、中時/

林宥嘉去年與老婆丁文琪結婚，今年1月林宥嘉報喜宣布老婆懷了男娃，將在夏天出生，稍早林宥嘉在臉書貼出丁文琪抱著寶寶照片，宣布兩人成為新手爸媽，「而在那一刻，當我用雙手迎接他的誕生；當我第一次聽見他來到這世界的哇哇哭聲，精疲力盡的太太也哭了。」

林宥嘉稍早發文表示，曾想過如果有了小孩，一定要他成為世界上最特別的孩子，但等到自己真的要當爸，才發現「平凡就好」，在妻子懷孕的10個月內，每次產檢他都在內心對兒子說：「你一定要像其它小朋友一樣，讓醫生叔叔能輕易地判斷你的健康喔。」他透露7月底陪著老婆在產房裏緊張地渡過幾個鐘頭，自己內心也如此祈禱著。

等到迎接兒子出生這刻，林宥嘉說自己用雙手迎接了他的誕生，最後不忘感謝上天賜予自己幸運、母子平安！「平凡真的是一種得來不易的幸運，這是我成為父親所領悟的第一課，在七月尾巴酷熱的夏天，謝謝你來到我們的生命！歡迎你喔，酷比」！

林宥嘉臉書全文：

我曾經想過如果我有一個小孩，我想要他是全天下最特別的小孩。

但是當我真的要成為一名父親的時候，我才知道原來我希望他平凡就好。

在媽媽辛苦懷他10個月裡的每一次產檢，我都想著：

「你一定要像其它小朋友一樣，讓醫生叔叔能輕易地判斷你的健康喔。」

在產房裏緊張渡過的幾個鐘頭，我也如此祈禱著。

而在那一刻，

當我用雙手迎接他的誕生；

當我第一次聽見他來到這世界的哇哇哭聲，

精疲力盡的太太也哭了。

我感覺時間變得好慢，

每一幕就像書本一頁一頁地翻。

護理師將他從我手中接過，擦拭身體，一隻一隻清楚大聲地數著他的手指頭與腳趾頭給我們聽：「1、2、3、4、5⋯」

我心中忍不住想：「只要你跟其它大部分的小朋友一樣就好」。

多麼幸運，感謝上天，母子平安！

平凡真的是一種得來不易的幸運。

這是我成為父親所領悟的第一課。

在七月尾巴酷熱的夏天，

謝謝你來到我們的生命。

歡迎你喔，酷比

(中時電子報)