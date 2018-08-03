葡萄園式環繞設計 金雞湖音樂廳讓蘇州交響樂團變團結

2018年08月03日 19:33 中時 趙靜瑜

以蘇扇造型為反射面板，以如流水般的蘇州綢緞造型作為廳內的裝飾，即將於下周訪台的蘇州交響樂團，有一個人人稱羨的樂團駐地，金雞湖音樂廳。

金雞湖音樂廳雖然只有500個左右的座位，但麻雀雖小，五臟俱全，不但音響效果清晰，即使彩排演出之後，不少團員不是留在舞台上或是去琴房練習，休息區也聚集團員下棋，聊天，一個專業的排練空間，的確讓蘇州交響樂團上下充滿了向心力。

擔任音樂廳聲響設計的大師豐田泰久表示，金雞湖音樂廳就是給蘇州交響樂團的一件大樂器，透過場館與交響樂團合一，共奏美妙聲響。

豐田泰久說，設計師總是會先考慮場館的需求，再去安排設計，「當初金雞湖音樂廳就是要做為蘇州交響樂團駐地，空間如此有限，好的音響成為最重要的優先順序，「小反而成為金雞湖音樂廳的優勢。」

蘇州金雞湖音樂廳總共7140平方公尺，可容納120人四管編制及80人合唱團同時演出，觀眾座位數為508座。金雞湖音樂廳由上海同濟大學設計研究院進行整體建築設計、豐田泰久進行聲學設計，整體採葡萄園式環繞設計，讓觀眾錯落有致圍繞舞台，團員跟團員之間，樂迷跟樂迷之間非常親密，藉此愛上古典音樂。

豐田泰久說，這種讓觀眾圍繞表演中心的結構，就好比親朋好友聚會圍坐在一起，不僅能營造觀眾和演奏家間的親密感，也會激起人們互相交流的念頭，「事實證明，這個廳做到了。」

蘇州交響樂團由旅法指揮家許忠帶領，8月10日將到台北國家音樂廳演出，之後將轉日本巡演。

(中時 )