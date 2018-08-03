葡萄園式環繞設計 金雞湖音樂廳讓蘇州交響樂團變團結

蘇州交響樂團駐團地金雞湖音樂廳牆面以凹凸的蘇扇造型讓音量得以緩反射，確保音響品質。(牛耳提供)

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以蘇扇造型為反射面板，以如流水般的蘇州綢緞造型作為廳內的裝飾，即將於下周訪台的蘇州交響樂團，有一個人人稱羨的樂團駐地，金雞湖音樂廳。

金雞湖音樂廳雖然只有500個左右的座位，但麻雀雖小，五臟俱全，不但音響效果清晰，即使彩排演出之後，不少團員不是留在舞台上或是去琴房練習，休息區也聚集團員下棋，聊天，一個專業的排練空間，的確讓蘇州交響樂團上下充滿了向心力。

擔任音樂廳聲響設計的大師豐田泰久表示，金雞湖音樂廳就是給蘇州交響樂團的一件大樂器，透過場館與交響樂團合一，共奏美妙聲響。

豐田泰久說，設計師總是會先考慮場館的需求，再去安排設計，「當初金雞湖音樂廳就是要做為蘇州交響樂團駐地，空間如此有限，好的音響成為最重要的優先順序，「小反而成為金雞湖音樂廳的優勢。」

蘇州金雞湖音樂廳總共7140平方公尺，可容納120人四管編制及80人合唱團同時演出，觀眾座位數為508座。金雞湖音樂廳由上海同濟大學設計研究院進行整體建築設計、豐田泰久進行聲學設計，整體採葡萄園式環繞設計，讓觀眾錯落有致圍繞舞台，團員跟團員之間，樂迷跟樂迷之間非常親密，藉此愛上古典音樂。

豐田泰久說，這種讓觀眾圍繞表演中心的結構，就好比親朋好友聚會圍坐在一起，不僅能營造觀眾和演奏家間的親密感，也會激起人們互相交流的念頭，「事實證明，這個廳做到了。」

蘇州交響樂團由旅法指揮家許忠帶領，8月10日將到台北國家音樂廳演出，之後將轉日本巡演。

(中時 )

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