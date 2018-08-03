邵雨薇淡定挺舊愛張立昂

2018年08月03日 19:35 中時 洪秀瑛

邵雨薇淡定談舊愛。（東森提供）

吳思賢為戲宣傳。（東森提供）

邵雨薇和張立昂分手後仍偶有聯絡，張立昂日前被拍到醉酒後被女助理扶回家，還被指暗巷內曖昧緊貼女助理，標題被下得難聽。邵雨薇3日和吳思賢（小樂）為主演的東森戲《愛的3.14159》宣傳，她力挺舊愛，緩頰說：「一般人喝完酒，重心不穩一定要人扶啊，他就是被添了一筆。」認為張立昂被說跟女助理曖昧，但事後也已澄清。

邵雨薇說，張立昂有主動傳簡訊跟她道歉，因為標題又寫到她的名字，她十分淡定，也看得開：「我覺得沒什麼好抱歉，習慣就好。」她過去沒看過張立昂喝那麼醉，因為即便殺青，就是各自被經紀人送回家；她自己家住得遠，不願意搭這麼遠的路回家，所以不太出門和朋友喝酒，自己大部分睡前喝一點，如果喝多會直接住女經紀人家，不至於在外失態。

邵雨薇和張立昂分手後口不出惡言，先前她跟吳慷仁約會被拍，陷入劈腿風波，當時張立昂力挺她；後來張立昂衰捲同志疑雲，她幫他否認，這次醉酒貼女助理也幫他說話，算是好聚好散。小樂和邵雨薇曾傳緋聞，可能來電？小樂說，「會的話應該早就出事」，他說自己喜歡邵雨薇的個性，就像他跟鍾瑤合作，也覺得鍾瑤很好，但喜歡對方個性跟戀愛是兩碼子事。

(中時 )