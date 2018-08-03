美軍義勇兵3型洲際飛彈試射失敗 還需調查原因

2018年08月03日 20:05 中時電子報 江飛宇

美國戰略司令部表示，由於安全問題，本週一試射的義勇兵三型(MinutemanIII)洲際彈道飛彈在飛行過程中自主摧毀，等於是試射失敗。

軍事網(military)報導，美國空軍認為現在的國際局勢不穩，美國必須維持戰略武器的強勢地位，約翰．哈登將軍(John Hyten)在2018年戰略威懾研討會開幕致辭中說：「美國需要提供了全面的ICBM力量。」

然而，他話鋒一轉，說最近發生了一起「令人失望的插曲」，他指的是週一在加州范登堡空軍基地(Vandenberg AFB)的義勇兵三型測試失敗事件。

哈登說：「在發射初期，一切都表現的很完美，然而在飛行到某個高度時，我們看到了一項異常，很可能會造成不安全的飛行狀態，所以我們決定在飛彈到達目的地之前就將其摧毀。」

義勇兵三型不算大，只能容納3個核子彈頭。(圖/美聯社)

空軍全球打擊司令部表示，這項試射於週二凌晨4點42分在太平洋上空終止，原本預定目標是馬紹爾群島的夸加林環礁(Kwajalein Atoll)，這是美國戰略飛彈測試的主要靶場。

哈登說，現在我必須弄清楚發生了什麼事，基本上美國飛彈品質很高，很少會失敗的，上回失敗要回溯到2011年，有道是「失敗為成功之母」，我們從失敗中學到的東西，遠比成功測試來的更多。

不光是洲際飛彈失敗，防禦飛彈也失敗。今年1月，在夏威夷的新一代神盾防禦測試，所發射的標準3型2A改(SM-3 Block IIA)，未能攔截到目標，這是標準飛彈不到7個月內的第二次測試失敗。

1月的試驗是從夏威夷發射中程彈道飛彈以擔任目標，然後由神盾驅逐艦約翰保羅瓊斯號(DDG-53,USS John Paul Jones)來追蹤、定位與攔截，然而發射出去的標準3型未能擊中。

(中時電子報)