美軍義勇兵3型洲際飛彈試射失敗 還需調查原因

由美國空軍管理的義勇兵三型洲際飛彈是美軍目前唯一的陸基洲際飛彈。(圖/美聯社)

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中時電子報

美國戰略司令部表示，由於安全問題，本週一試射的義勇兵三型(MinutemanIII)洲際彈道飛彈在飛行過程中自主摧毀，等於是試射失敗。

軍事網(military)報導，美國空軍認為現在的國際局勢不穩，美國必須維持戰略武器的強勢地位，約翰．哈登將軍(John Hyten)在2018年戰略威懾研討會開幕致辭中說：「美國需要提供了全面的ICBM力量。」

然而，他話鋒一轉，說最近發生了一起「令人失望的插曲」，他指的是週一在加州范登堡空軍基地(Vandenberg AFB)的義勇兵三型測試失敗事件。

哈登說：「在發射初期，一切都表現的很完美，然而在飛行到某個高度時，我們看到了一項異常，很可能會造成不安全的飛行狀態，所以我們決定在飛彈到達目的地之前就將其摧毀。」

義勇兵三型不算大，只能容納3個核子彈頭。(圖/美聯社)

空軍全球打擊司令部表示，這項試射於週二凌晨4點42分在太平洋上空終止，原本預定目標是馬紹爾群島的夸加林環礁(Kwajalein Atoll)，這是美國戰略飛彈測試的主要靶場。

哈登說，現在我必須弄清楚發生了什麼事，基本上美國飛彈品質很高，很少會失敗的，上回失敗要回溯到2011年，有道是「失敗為成功之母」，我們從失敗中學到的東西，遠比成功測試來的更多。

不光是洲際飛彈失敗，防禦飛彈也失敗。今年1月，在夏威夷的新一代神盾防禦測試，所發射的標準3型2A改(SM-3 Block IIA)，未能攔截到目標，這是標準飛彈不到7個月內的第二次測試失敗。

1月的試驗是從夏威夷發射中程彈道飛彈以擔任目標，然後由神盾驅逐艦約翰保羅瓊斯號(DDG-53,USS John Paul Jones)來追蹤、定位與攔截，然而發射出去的標準3型未能擊中。

(中時電子報)

文章來源：Air Force Destroyed Unarmed ICBM in Test Gone Wrong: STRATCOM Chief

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