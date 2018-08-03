鄭成功二度代言 神級代言「成功啤酒」上市

2018年08月03日 19:56 中時 曹婷婷

「成功啤酒」8月4日正式開賣。(曹婷婷翻攝)

還記得成功洋芋片的搶購熱潮嗎？神級代言第二波又來了！台南市政府文化局企畫、攜手台灣菸酒公司，結合舊稱「成功啤酒廠」的善化酒廠以及鄭成功，推出雙重成功加持的「成功啤酒」，8月4日正式開賣，歡迎民眾造訪台南古蹟同時，也別忘了搶購暨品嘗成功啤酒的滋味。

台南古蹟以創意「推坑」全國鄉民不遺餘力，繼今年2月推出「成功洋芋片」後，文化局再度請出鄭成功，以其「成功」之名蘊含的寓意，與原名「成功啤酒廠」的台酒善化啤酒廠攜手推出「成功啤酒」，照舊主打「一定要成功」的正能量口號，為台南古蹟進行另類行銷。

有別於讓鄭成功文物館經典鎮館之寶「鄭成功肖像」比出潮人手勢的成功洋芋片，「成功啤酒」在包裝設計上特別讓「代言人」手抱飽滿麥穗、呈現微醺感，拉近國人遊客與台灣歷史的距離，希望讓啤酒散發的「麥味」，讓大家找到自己的「MY WAY」，享受成功好滋味！

「成功啤酒」限定台南古蹟景點獨賣，地點包括赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、延平郡王祠、愛國婦人館等6處紀念品商店。民眾除親自前往古蹟紀念品店購買，為應需求，文化局也提供宅配及電話訂購服務，歡迎致電06-2135518訂購。

除了洋芋片和啤酒等「明星代言商品」，文化局近一年來也陸續推出包括古堡愛情鎖、文昌閣功名筆等創意古蹟商品；採用百分百台南在地新鮮芒果罄製，去年賣到缺貨、詢問度超高的人氣商品－芒果烏龍茶，睽違半年也再度強勢回歸，歡迎民眾踴躍選購。

此外，限時販售的台南古蹟4+2漫遊券，可分次飽覽赤崁樓、安平古堡、安平樹屋及億載金城等4處經典古蹟，園區並享不限金額消費9折優惠，更好康加碼2景點享十鼓仁糖文創園區購票75折、國立台灣歷史博物館購票5折獨家優惠，可說是近期造訪台南古蹟的最佳選擇！

(中時 )