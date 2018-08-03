爸爸辛苦了！ 員林市改制3周年感恩公益演唱會

2018年08月03日 20:25 中時 謝瓊雲

員林市長張錦昆表示員林市改制3年來重大建設接連完成，鐵路高架更帶動地方繁榮發展。（謝瓊雲攝）

員林市公所晚間舉辦公益演唱會，員林演藝廳表演廳座無虛席、幾乎爆滿。（謝瓊雲攝）

員林市公所晚間舉辦公益演唱會，員林演藝廳表演廳座無虛席、幾乎爆滿。（謝瓊雲攝）

寶島歌王高向鵬。（謝瓊雲攝）

主持人梅東生。（謝瓊雲攝）

司馬玉嬌。（謝瓊雲攝）

邱芸子與司馬玉嬌。（謝瓊雲攝）

喜劇泰斗黃西田。（謝瓊雲攝）

資深藝人大白鯊陳今佩。（謝瓊雲攝）

慶祝員林市改制3周年，員林市公所3日晚在員林演藝廳舉辦感恩父親節公益演唱會，邀請知名藝人演唱22首經典老歌，市長張錦昆更邀請全市46位模範父親與親友一同入座欣賞，他也呼籲大眾勿忘經常向爸爸表達關愛與感謝，利用電話、或透過通訊軟體，向爸爸說聲「我愛你」。

演唱會由逗趣主持天王梅東生熱鬧開場，邀請喜劇泰斗黃西田、寶島歌王高向鵬、天天開心司馬玉嬌、大白鯊陳今佩、台語天后邱芸子、台語歌王鄭君威，和戲說台灣徐紫淇等八位藝人老歌等8名資深歌手，帶來膾炙人口的台語老歌，吸引逾千名市民排隊入場聆聽，現場座無虛席，幾乎爆滿。

張錦昆表示，慶祝員林改制升市3周年系列活動，從7月29日熱鬧滾滾踩街遶境活動打頭陣，一場比一場轟動精彩，近年員林市爭取到許多重大建設，皆陸續完成，尤其是鐵路高架化完成後，成功帶動地方發展，相信大家都有感。

他說，最大的盼望是將員林火車站後站交通打通，南通三民街、北達靜修路，再銜接串聯前站光復街，打通車站周邊道路，讓交通更加暢通便利；雖然市長的任期有限，但強調他為大家爭取福利、建設的腳步不會停止。

公益演唱會活動員林市公所、中國時報主辦，並由太平國際同濟會熱心贊助，旺旺友聯產物保險公司、與員榮醫院總院長張克士，也贈送收納袋與LED銀光筆給每位入場的父親及眷屬，藉此表達對爸爸們的敬意。

(中時 )