授旗大會　蔡英文：民進黨沒有忘記對年輕人的承諾

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民進黨今天晚上舉辦台北市候選人授旗誓師大會，黨主席蔡英文致詞指出，民進黨執政要解決的問題太多、太複雜，有時候忘了要用年輕人聽得懂的方式與年輕人溝通，「但民進黨沒有忘記對年輕人的承諾。」

蔡英文說，昨天接見了一名30多歲的年輕老師，他表態支持改革，並強調年輕人的處境很辛苦，希望政府能為他們多做一些事情。「有時候忘了要用年輕人聽得懂的方式與年輕人溝通，但這不代表過去兩年我們忘了與年輕人的承諾。」

蔡英文表示，年金面臨破產懸崖，於是做了調整改革，讓政府的預算不用立即投入補起缺口，多了一些空間去做建設與福利；我們要幫助年輕人而推動稅改，明年開始月薪3萬、年薪40萬以下的不用繳稅；房價太高年輕人負擔不起，我們興辦社會住宅，尤其是在都會區，讓年輕人不要負擔這麼高的租金，也有比較好的居住空間。年輕人覺得老幼照顧是很大壓力，我們執政之後即便財政困難， 也籌了300多億做長照2.0，減輕家庭負擔也創造就業機會。

蔡英文強調，民進黨沒有忘記對年輕人的承諾，立即該做的就去做，社會共識不夠的加強溝通，「我們承諾過的事一定會做到，大家一定要有信心。」

蔡英文並語重心長表示，改革真的不簡單，會遇到很多阻力，不僅國內有保守勢力反彈，隔壁的中國也不希望我們改革成功。這陣子的文攻武嚇相信大家都注意到，斷交、逼迫外籍航空公司改名、還要在中國發展的藝人表態，他們的目的就是要打擊台灣，迫使台灣屈服，但是台灣人不會屈服。她強調，「此時此刻我們要展現意志，大聲的說我們最喜歡的國家就是台灣。」

蔡英文也說，台北市我們的首都，但是民進黨在台北很久沒執政過了，上次選舉我們證明了沒有不能突破的政治版圖，這次我們要再進一步證明，只要推出好的候選人，有規劃、有願景，就沒有不能打贏的選戰。「要改變台灣從來沒有一件事情是簡單的，我們要把最好的姚文智送進市政府。」

(中時 )

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