OK mart打造全新消費體驗店 既復古又新潮

2018年08月03日 20:25 工商 劉馥瑜

OK mart北門門市連招牌Logo都別樹一幟。圖／業者提供

店內更導入曾獲專利發明獎的MIT大麥町生啤機，獨家開賣。圖／業者提供

OK mart全新開幕的北門門市，既復古又新潮！店舖裝潢上，結合台北城市地景，保留北門城牆與磚瓦風格，延續該區人文歷史風情，招牌Logo更採用鏽鐵板鏤空、背藏LED的透光設計，呈現出與以往OK超商完全不同的風貌；在服務上，更首度以實體門市結合OK mini無現金支付智販機，提供消費者更多元有趣的購物形式。

業者指出，OK mini結合實體門市的新服務型態是首例，OK mini將輔助門市販售常溫飲品、糖餅與零嘴等，可有效降低門市坪數的使用，提升門市坪效，並根據顧客需求，即時改變商品組合，加上可支援20種以上的非現金支付方式，讓門市在販售工具上更聰明升級。

而在加入智販機後，業者表示，北門店的營業時間也與一般超商不同，門市為早上7：00到晚上22：00，OK mini則24小時不打烊，希望藉此優化門市人員的工作質量、降低門市人員原有工作的負擔。

此外，該門市也將成為OK mart全新消費體驗門市，流行性體驗商品皆會進駐，例如曾獲專利發明獎的MIT大麥町生啤機，已獨家在OK北門店開賣。業者強調，該生啤機是目前市場唯一的「全程冰鎮直送，3度C控鮮」，與其它生啤機不同的是，絕不會讓啤酒在運送時接觸常溫，採用澳洲進口的大麥以糖化煮沸過濾，注入發酵桶加活酵母菌，以及啤酒花穩定啤酒香味，口感溫醇順口，淡淡的麥香入口回甘，北門店開幕慶300ml嚐鮮價79元(原價$119)。

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(工商 )