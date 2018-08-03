OK mart打造全新消費體驗店 既復古又新潮

OK mart北門門市結合城市地景特色，打造完全不同風格的超商。圖／業者提供

友善列印
工商
OK mart北門門市連招牌Logo都別樹一幟。圖／業者提供
店內更導入曾獲專利發明獎的MIT大麥町生啤機，獨家開賣。圖／業者提供

OK mart全新開幕的北門門市，既復古又新潮！店舖裝潢上，結合台北城市地景，保留北門城牆與磚瓦風格，延續該區人文歷史風情，招牌Logo更採用鏽鐵板鏤空、背藏LED的透光設計，呈現出與以往OK超商完全不同的風貌；在服務上，更首度以實體門市結合OK mini無現金支付智販機，提供消費者更多元有趣的購物形式。

業者指出，OK mini結合實體門市的新服務型態是首例，OK mini將輔助門市販售常溫飲品、糖餅與零嘴等，可有效降低門市坪數的使用，提升門市坪效，並根據顧客需求，即時改變商品組合，加上可支援20種以上的非現金支付方式，讓門市在販售工具上更聰明升級。

而在加入智販機後，業者表示，北門店的營業時間也與一般超商不同，門市為早上7：00到晚上22：00，OK mini則24小時不打烊，希望藉此優化門市人員的工作質量、降低門市人員原有工作的負擔。

此外，該門市也將成為OK mart全新消費體驗門市，流行性體驗商品皆會進駐，例如曾獲專利發明獎的MIT大麥町生啤機，已獨家在OK北門店開賣。業者強調，該生啤機是目前市場唯一的「全程冰鎮直送，3度C控鮮」，與其它生啤機不同的是，絕不會讓啤酒在運送時接觸常溫，採用澳洲進口的大麥以糖化煮沸過濾，注入發酵桶加活酵母菌，以及啤酒花穩定啤酒香味，口感溫醇順口，淡淡的麥香入口回甘，北門店開幕慶300ml嚐鮮價79元(原價$119)。

（工商時報提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒）

(工商 )

爸爸辛苦了！ 員林市改制3周年感… 領到住警器不會裝 竹東分隊開班…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。