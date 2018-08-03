氣球禮服吸睛！陸軍聯合婚禮148對佳偶步紅毯

2018年08月03日 20:33 中時 楊佳穎

陸軍司令部提供

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陸軍司令部3日以「情定大漢、愛你一輩子」為主題，辦理民國107年官兵聯合婚禮，由司令王信龍上將親自主持並擔任證婚人，副司令郝以知中將、黃國明中將分別擔任男、女方主婚人，憲兵指揮部指揮官許昌中將及陸軍參謀長楊海明中將為雙方介紹人，與148對新人及家屬一同見證來自國防部、陸軍、憲兵、後備指揮部的陸階新人，步上紅毯共結連理的珍貴時刻。

典禮首先由6部憲兵重型機車擔任前導，接著2部特戰突擊車分別搭載穿著氣球禮服及原住民傳統服飾的兩對新人，在家屬及大漢營區官兵熱情歡呼聲中緩緩進入會場，再由陸軍儀隊搭起象徵榮耀的12道劍門，表達對新人最誠摯的歡迎與祝福。

特別的是，此次婚禮前，陸軍臉書還辦理新人網路票選活動，吸引7千餘位粉絲留言按讚。票選結果由航特部飛訓部林俊廷上尉夫妻檔摘下「最佳新人獎」、6軍團21砲指部吳雯如上士夫妻檔取得「永浴愛河獎」、國軍花蓮總醫院陳昱仰上尉夫妻檔榮獲「幸福洋溢獎」，可獲得實用福利禮券。

此外，為配合政府鼓勵生育政策，陸軍本次特別邀請曾參加聯合婚禮、已孕育下一代的鍾威群少校與黃湘閔上尉兩對佳偶，攜子前來共襄盛舉，將共享天倫的幸福喜悅分享給結婚新人。

陸軍司令部也期勉所有同仁，能以陸軍「忠誠」的軍風及精神，恪守愛家承諾，忠於家庭、忠於伴侶，用心經營，攜手共度未來，並鼓勵新人要共同為創造宇宙繼起之生命而努力，順利達成「增產報國」的使命，矢志作國家建設和永續發展的有力支柱。

(中時 )