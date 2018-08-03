40歲溫昇豪爆健康拉警報

2018年08月03日 20:23 中時 洪秀瑛

溫昇豪透露身體微恙。（盧禕祺攝）

溫昇豪3日為自己投資千萬的餐酒館「La Facette酒窩」開幕，他外型看起來略顯消瘦，原來近期深受胃脹及胃酸逆流所苦，食道還曾二度灼傷，吃胃藥也沒用，體重掉3公斤，反開心說「腹肌都出來了」。他照胃鏡檢查後，醫生診斷是自律神經失調，要吃4個月的藥，「醫生說可能是潛在的壓力，自己不自知」。

他最近為電視劇《雙城故事》跑宣傳，也忙拍新戲《最佳利益》，自認酒量不佳，投資餐酒館主要希望有地方和朋友們聚會，他找來法國在台認證的十大名廚，結合代理的紅酒品牌DBR Lafite。他自認中餐較拿手，因學生時期曾在餐廳打工7年，當時在廚房外認真做筆記，結果被廚師嗆「你寫一寫就會了，那我廚房就不用做了」。

他父親節當天忙拍戲，仍會擠出時間與家人過節，他也想追生第2胎，「努力一陣子了，沒那麼容易」。5歲女兒「小晴天」很愛撒嬌，有次他抱著女兒問她「長大後還會給爸爸抱嗎」，女兒回「會啊」，「那爸爸老了呢」？女兒說「我會讓你抱到100歲」，他說「100歲爸爸就在天上啦」，女兒天真說「那我就去天上找你玩」，讓他瞬間噴淚，笑言女兒真的是「史上最強小三」。

溫昇豪說夫妻倆仍和「小晴天」一起睡，他平常也會幫女兒洗澡，享受天倫樂之餘，不忘教育小孩要保護自己，他以身作則，比如洗澡，他會拿蓮蓬頭沖水、教女兒自己洗屁屁，也會灌輸女兒「不能拿陌生人給的糖果，即便老師給也不行，不能讓陌生人抱或碰，女兒現在也很懂事，如果有人想要抱她，會先問過我們」。

(中時 )