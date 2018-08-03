領到住警器不會裝 竹東分隊開班授課

2018年08月03日 20:27 中時 邱立雅

為了增加民眾居住安全，消防署今年補助新竹縣消防局368個住宅用火災警報器，縣內各鄉鎮公所也編列預算，共添購2520個住警器，提供民眾免費索取。不過往年由消防隊員協助安裝，今年改由民眾自行安裝，竹東分隊甚至推出了教學課程，教民眾如何安裝住警器，也了解正確防火知識。

今年新竹縣消防局提供368個住警器分配轄內各分隊，各鄉鎮編列預算添購2520個住警器，其中湖口分隊有1000個、新工分隊8000個、竹北分隊250個、關西分隊200個、豐田風隊150個、寶山分隊120個，總共2888個住警器供民眾索取。

往年民眾到各消防分隊索取住警器，由消防隊員協助安裝，今年則改由民眾自行安裝。竹東分隊隊員認為民眾除了加裝住警器之外，了解正確的防火安全知識也相當重要，便改由上完1小時相關課程，才能夠領取一個價值790元的住警器。

消防隊員表示，一般民眾索取住警器之後，有些安裝錯誤，倒置火災發生了住警器卻「悄然無聲」的尷尬情況，另外，家中安裝住警器也要搭配正確的防火觀念，於是決定開辦3場免費防火安全課程，提升民眾防火意識，才能確保生命財產安全。

竹東分隊為了3場防火宣導課程，特別設計了模擬透天厝的住宅模型，讓民眾了解若火災煙霧來襲，有時可關上房門阻絕煙霧進入房間，爭取時間等待消防隊員救援。

(中時 )