澄清未下令禁菸！四葉草老闆小刀力挺子弟兵

四葉草。（量能娛樂提供）

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小刀今發文力挺子弟兵。（翻攝小刀臉書）

大馬歌手四葉草日被前媒體直擊暗巷哈菸，甚至飆粗口嗆搭訕男子，她所屬的量能娛樂2日表示：「對於四葉草在公開場合有辱罵、發言不當的不良示範，四葉草解釋當時對方太過分有身體上肢體觸碰覺得被冒犯了，一時情急說出髒話，自己會好好檢討反省。」並表示已對四葉草下達禁菸令；不過，量能娛樂的執行長彭康育（小刀）今在臉書發文推翻禁菸令一事，表示：「我身為一個有抽菸的人，實在沒資格說别人，昨天同事問我，我心虛的跟同事說、跟小草説『菸不要抽啦，對身體不太好』！」小刀表示，自己認為抽菸有礙健康，但非下令「禁菸」，對於自己的意見被誤傳相當無奈：「同意誤解我的意思了，有那麼嚴重嗎？有嗎？這兩天搞得我自己抽的更兇.....胸口都悶了，希望自己盡快戒了！」

小刀也為子弟兵四葉草打氣說：「不經一事，不長一智！我們加油！」針對報導內容指四葉草飆粗口嗆搭訕男子，小刀直言：「那三位男士要檢討，喝酒要有酒品，不要對女生動手動腳～～～動手碰不認識的女生真的很『瞎』！非常瞎！！瞎到爆！！！」對於四葉草經歷此次事件，小刀表示「蠻心疼的」，「挺朋友保護朋友不對嗎？要不然要烙跑嗎？駡髒話我覺得不好，但難不成面對侵犯的時候，還要溫柔輕聲細語的説：豬董～～不好意思，麻煩您將您的手移開我朋友的身體好嗎」？

他認為現在的社會需要正能量，「表演工作者也是人，都什麼年代了？現實世界裏作人處世有誠有義和在推出作品時能夠帶給觀眾感動和正能量比較重要啦」。他感性表示，四葉草是很上進的創作人和表演工作者，也是自己最愛惜的藝人之一，「一路以來真的非常努力，平常又很用心對待身邊的朋友和同事，哎，大家努力把事情做好比較重要啦」！小刀最後不忘感謝支持的朋友，「萬分感安，不喜歡我們的朋友我們會盡力爭取你的支持和喜歡，人的一生很短的，我們盡力活的精彩嘍」！

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(中時 )

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