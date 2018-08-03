封鎖陸44家軍工企業 美貿易戰加碼向中國施壓

2018年08月03日 20:35 中時電子報 盧伯華

在美國威脅對價值2,000億美元的中國產品加徵關稅後，美國商務部制裁名單中新增44家大陸軍工企業，可能計劃以技術封鎖，對貿易戰對手中國施加更大壓力。

綜合外媒報導，美國商務部下屬工業與安全局於8月1日在專門發佈聯邦政府新規、政策的網站「聯邦紀事」上發佈公告，宣佈美國商務部制裁名單新增44家企業。報導稱，這44家全部都是中國大陸高科技企業，以航空航天、軍工類企業為主。

大陸的中國電子科技集團是這次川普封鎖中國軍工企業的重災區，旗下有8家上市公司遭殃。圖為中國電子科技集團在亞塞拜然國際防務展上展示新型武器系統。（圖／新華社）

美媒指出，這對44家企業的制裁即日生效，制裁原因是美國政府已確定這些企業「違反美國的國家安全或外交政策利益」，即在與美國國家安全或外交政策相違背的活動中，被認定有參與或構成重大風險。

這些企業包括中國航天科工股份有限公司第二院以及下屬研究所、中國電子科技集團公司第十三研究所以及關聯和下屬單位、中國電子科技集團公司第十四研究所以及關聯和下屬單位等。中國電子科技集團是此次制裁的「重災區」，包括四創電子、國睿科技、傑賽科技、太極股份等8家上市公司。

公告稱，中國電子科技集團等17家企業加入制裁清單，是因為它們參與了與美國國家安全和外交政策利益相悖的美國原產品採購活動。所有這些公司都參與非法採購商品和技術，以便在中國進行未經授權的軍事用途。據悉，8月2日股票市場上，國防軍工板塊集體受挫，天海防務大跌超過7%。

另據彭博社報導，美國匿名官員表示，在上述制裁的基礎上，後期還有一份221個公司的制裁名單，將於9月宣佈。名單包括高新技術企業和敏感領域企業，例如中國石化，中化國際，中鋼集團、清華紫光等。

陸媒分析稱，美國已宣佈能對2,000億美元中國進口產品增收25%關稅，8月1日美國商務部又在制裁名單中新增中國公司，這加大了美國對中國的壓力。由於此次制裁的44家中國實體絕大部分是航空航天、軍工類高科技企業，引發了外界「美國對中國實行技術封鎖」的猜測。

(中時電子報)