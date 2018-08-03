嘉義》嘉義市長2女選將今晚造勢對打　耐斯陳家動向受矚目

2018年08月03日 21:01 中時 廖素慧

嘉義市議長蕭淑麗（右四）參選嘉義市長，3日成立競選總部，蕭火綿（左五）及多位議員站台相挺。（廖素慧攝）

耐斯集團副總裁陳鏡仁低調現身。（廖素慧攝）

前嘉義市長黃敏惠（右）青年後援會3日晚上成立。（廖素慧翻攝）

嘉義市議長蕭淑麗轉戰市長，3日晚上成立競選總部，農會及工商團體、議員民代一同造勢，場面盛大，耐斯集團副總裁陳鏡仁低調現身，陳家的動向再受矚目，而國民黨提名再戰市長的前嘉義市長黃敏惠也同時成立青年後援會，2名女選將首次正面打對台。

蕭淑麗競選總部成立大會，封街造勢，萬頭鑽動，由前議長蔡貴絲、前副議長邱芳欽、副議長郭明賓等人擔任市政顧問團團長、副團長，知名企業負責人蕭火綿擔任榮譽主任委員、議員黃秋澤為總幹事，耐斯集團副總裁陳鏡仁低調到場關心，現場有逾萬人同喊「凍蒜」，氣勢如虹。

2014年陳以真扛藍旗對戰綠營涂醒哲，蕭家系統力挺，陳以真最後失利，陳蕭兩家仍交好，此次嘉義市長呈現3強鼎立局面，陳家的動向受矚目。

蕭淑麗在萬眾夾道中進場，激動得眼眶泛淚，她強調，3次政黨輪替，造成政黨惡鬥，沒有改善市民的生活，她參選是要拚經濟、拚觀光，提出開發北港路、建國二村拆遷地、市府北棟大樓等重大建設案政見。

嘉義青年挺黃敏惠後援會3日晚上在嘉義市知名酒店舉辦成立大會，約有300餘名40歲以下青年組成，由黃敏惠授旗，並與青年座談，青年軍高喊「凍蒜」，聲勢不錯。

黃敏惠批嘉義市這3年來市政民調吊車尾，市民的憂慮促使她挺身而出當「勇媽」，再戰市長選舉，提出經濟5+1拚經濟、建構嘉義市為「西部走廊消費新都心」等政見。

(中時 )