音樂教父羅素布勞爾打造台灣IP《萬王之王3D》遊戲主題曲

2018年08月03日 21:01 中時 洪秀瑛

羅素布勞爾與西雅圖交響樂團合作。（始祖鳥互動娛樂提供）

《萬王之王3D》遊戲音樂總監 Russell Brower 專訪。（影音／取自 Youtube）

曾3度獲得艾美獎的重量級作曲家羅素布勞爾(Russell Brower)，以製作《魔獸世界》、《爐石戰記》、《星海爭霸II》、《暗黑破壞神III》等遊戲音樂聞名，今年羅素布勞爾出任西方奇幻史詩大作《萬王之王3D》音樂總監，運用他最擅長的交響樂，重磅打造氣勢磅礡的遊戲主題曲，要帶給玩家視覺、聽覺上的雙重享受。

為錄製《萬王之王3D》遊戲主題曲，被稱為「音樂教父」的羅素，特地與西雅圖交響樂團合作，從遊戲開場動畫便以動人心弦的音符，帶領玩家進入壯闊的奇幻冒險大地。羅素表示，他在製作過程被遊戲畫面、遊戲動畫所營造出的龐大世界觀所震撼，從中激發出創作靈感。

尤其面對未知的挑戰、即將遠征的心情、勝利、充滿希望、悲傷、難過以及危險緊張的時刻，這些情緒的反差及心境轉變，透過音樂呈現，都讓玩家沉醉在《萬王之王3D》世界中，暫時忘卻現實的紛擾，羅素更希望《萬王》的玩家，沈浸在遊戲的同時也能享受音樂。

羅素布勞爾爲暴雪娛樂的前資深音樂總監兼首席作曲家，他為《魔獸世界：巫妖王之怒》所做的《無敵》，4年前曾在經典音樂調頻「名人堂」播出，也以動畫影集《蝙蝠俠》等電視影集贏得3座艾美獎肯定，去年也曾來台參加金曲獎盛會。

(中時 )