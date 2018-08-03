女嬰出生9天父母3000元賣掉 再遭層層轉賣

友善列印
旺報
孫曜樟

大陸欽州莫姓女子和吳姓同居男友在2014年10月間生下一名女嬰，因無力撫養，遂將出生才9天的孩子交給陶男收養，並收取陶男3000元的「辛苦費」。不料，陶男抱走女嬰十多天后，卻又賣掉她，女嬰幾經轉手最終在生身父母家人的追查下，才又回到原生家庭。

陶男在生出賣掉女嬰念頭後，便經熊某牽線，帶著孩子前往廣東省廉江市，與羅某、陳某兩夫婦碰頭。經羅某、陳某兩夫婦聯繫，三人在廉江市與嚴某見面。4人聯繫了李某，後在李某的引薦下與買家龔某聯繫，最終龔某以2萬元的價格買下了女嬰。事後，陶某從中分得贓款1.39萬元，熊某、羅某、陳某、嚴某、李某則按比例進行了分贓。

由於女嬰生母莫女和生爸吳男家裡人對兩人賣嬰並不知情，兩人送走小孩後一個多月都不敢回家。其間，吳男的父母曾問兩人孩子去哪裡了，但都被兩人以帶回外婆家住幾天或岔開話題敷衍過去。

直至2015年初，吳某父母催促他帶莫某回家辦理登記結婚手續，兩人才向家裡人說出了實情。得知這一消息，吳某的家人和親戚氣憤不已。

事後，莫某和吳某多次打電話給陶某，稱想要回孩子，並願意退回所得的3000元，但都被對方拒絕。為找回孩子，莫女便到公安機關報案。

經過調查，欽州辦案員警很快找到並控制了陶某，根據陶某的供述和掌握到的案件線索，辦案員警兵分多路對其餘涉案嫌疑人熊某、羅某、陳某、嚴某展開逮捕行動。其中嫌疑人李某在警方展展抓捕時已聞風而逃。

2015年2月8日，警方在廣東省惠州市博羅縣一出租房內解救了被拐賣的女嬰。

警方將李某列為網上追逃人員，直到今年8月1日，才在海南省將李某逮捕歸案。

(旺報 )

貨車駕駛無照衝攔檢點 連撞13車… 貿易戰螺旋升溫 陸對美5207稅目…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。