女嬰出生9天父母3000元賣掉 再遭層層轉賣

2018年08月03日 21:28 旺報 孫曜樟

大陸欽州莫姓女子和吳姓同居男友在2014年10月間生下一名女嬰，因無力撫養，遂將出生才9天的孩子交給陶男收養，並收取陶男3000元的「辛苦費」。不料，陶男抱走女嬰十多天后，卻又賣掉她，女嬰幾經轉手最終在生身父母家人的追查下，才又回到原生家庭。

陶男在生出賣掉女嬰念頭後，便經熊某牽線，帶著孩子前往廣東省廉江市，與羅某、陳某兩夫婦碰頭。經羅某、陳某兩夫婦聯繫，三人在廉江市與嚴某見面。4人聯繫了李某，後在李某的引薦下與買家龔某聯繫，最終龔某以2萬元的價格買下了女嬰。事後，陶某從中分得贓款1.39萬元，熊某、羅某、陳某、嚴某、李某則按比例進行了分贓。

由於女嬰生母莫女和生爸吳男家裡人對兩人賣嬰並不知情，兩人送走小孩後一個多月都不敢回家。其間，吳男的父母曾問兩人孩子去哪裡了，但都被兩人以帶回外婆家住幾天或岔開話題敷衍過去。

直至2015年初，吳某父母催促他帶莫某回家辦理登記結婚手續，兩人才向家裡人說出了實情。得知這一消息，吳某的家人和親戚氣憤不已。

事後，莫某和吳某多次打電話給陶某，稱想要回孩子，並願意退回所得的3000元，但都被對方拒絕。為找回孩子，莫女便到公安機關報案。

經過調查，欽州辦案員警很快找到並控制了陶某，根據陶某的供述和掌握到的案件線索，辦案員警兵分多路對其餘涉案嫌疑人熊某、羅某、陳某、嚴某展開逮捕行動。其中嫌疑人李某在警方展展抓捕時已聞風而逃。

2015年2月8日，警方在廣東省惠州市博羅縣一出租房內解救了被拐賣的女嬰。

警方將李某列為網上追逃人員，直到今年8月1日，才在海南省將李某逮捕歸案。

(旺報 )