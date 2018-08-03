寵物也要食安 全台首家寵物飲食文化館開幕

2018年08月03日 21:14 中時 譚宇哲

新北市長朱立倫下廚烹調寵物專屬「西西里雞肉丸子」料理。（譚宇哲攝）

全台首家寵物鮮食產業文化館「輕寵食寵物飲食概念所」3日在新北市新莊區開幕。（譚宇哲攝）

看準亞洲寵物飲食市場每年4300億商機，全台首家寵物鮮食產業文化館「輕寵食寵物飲食概念所」3日在新北市新莊區開幕，館內除提供寵物與飼主共遊的友善空間，也教導飼主手作寵物健康鮮食及相關科學知識，喚起人、寵食安平等概念，開拓新的寵物飲食文化與經濟。

新北市府與知名寵物飲食品牌「Doggy Willie 輕寵食」合作，3日於新莊區思源路成立全台首家寵物鮮食產業文化館「輕寵食寵物飲食概念所」，Doggy Willie 輕寵食創辦人林威利現場指導市長朱立倫下廚烹調寵物專屬「西西里雞肉丸子」料理，讓現場毛寶貝吃得津津有味。

朱立倫表示，如何讓毛小孩吃得健康非常重要，「輕寵食寵物飲食概念所」的成立是一種社會企業概念，並不只是為了營業賺錢，更重要的是社會責任及友善寵物觀念推廣，新北市23間觀光工廠及產業文化館中，有11間提供寵物入館遊逛，讓建立友善動物的正確觀念。

31歲的林威利說，2004年美國寵物飼料爆發食安風波，他養了8年的愛犬不幸引發腎衰竭並在隔年過世，讓他從此重視寵物食安，還特地到台大進修學習動物科學知識，並投入4年時間撰寫部落格傳遞相關知識，22歲時他創立Doggy Willie 輕寵食，希望能再透過產業文化概念館讓飼主和小朋友認識毛小孩飲食和基礎動物科學。

林威利說，台灣寵物飲食的商機日漸成長，台灣1年的市場大約有50億，而以中國為大宗的亞洲區則有956億人民幣市場，所以品牌經營10年來，也希望往外銷前進。

新北市經發局表示，輕寵食寵物飲食概念所將推廣飼主對於寵物飲食的認知、專業寵物食品廠的重要性，並藉體驗課程提升品牌認同，拓展國內影響與國際競爭力，目前尚有3家輔導中業者透過產業觀光規畫轉型觀光工廠與產業文化館中，預計年底前陸續開放。

(中時 )