為黃渤作品《一出好戲》打造主題曲 阿信揭祕創作心情

2018年08月03日 21:15 旺報 廖慧娟

「華人第一天團」五月天主唱阿信12年前為電影《盛夏光年》打造同名主題歌，這首經典曲傳唱至今，當年更入圍了金馬獎最佳電影歌曲。12年後，阿信再度為金馬影帝黃渤自導自演，王寶強、舒淇、張藝興、于和偉、王迅等人演出的電影《一出好戲》打造電影主題曲《當每顆星星》。

阿信今天（8月3日）晚上7點5分在微博分享為電影《一出好戲》創作主題曲的想法。他透露，「……這首歌並不好寫，尤其有幸在試映先睹為快後，那種『要寫出一首不會輸給這部電影的歌』的心情，充滿了我的心頭。」

《一出好戲》描述某家公司舉辦員工旅遊，卻不幸遭遇海難，被迫流落荒島後共同生活，探討一系列「人性」問題的寓言故事。

阿信將看完試映版本後的震撼激發出了全新創作，電影主題曲《當每顆星星》更在黃渤處女座的完美，與阿信射手座的執著下，兩人透過多次的視訊會議，經歷60天的密集打造，終於完成讓彼此都滿意的作品。

阿信在微博中稱讚該片：「身在荒島，妳能相信的，也許只有天上星辰……《一出好戲》是部過程深刻超展開，結局又透明純粹到令人想哭的電影，劇中荒島精彩刻畫了大千世界的縮影……想用一首歌，去訴說那樣糾結的人心與清澄的思緒。」

他也公布對主題曲的想法：「在《盛夏光年》的相隔12年後的另一個盛夏，再度隻身為電影寫歌，這是我交出的答案：當每顆星星。」

(旺報 )