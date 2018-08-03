為黃渤作品《一出好戲》打造主題曲 阿信揭祕創作心情

阿信（左）與黃渤合唱電影主題曲《當每顆星星》。（相信音樂提供）

友善列印
旺報

「華人第一天團」五月天主唱阿信12年前為電影《盛夏光年》打造同名主題歌，這首經典曲傳唱至今，當年更入圍了金馬獎最佳電影歌曲。12年後，阿信再度為金馬影帝黃渤自導自演，王寶強、舒淇、張藝興、于和偉、王迅等人演出的電影《一出好戲》打造電影主題曲《當每顆星星》。

阿信今天（8月3日）晚上7點5分在微博分享為電影《一出好戲》創作主題曲的想法。他透露，「……這首歌並不好寫，尤其有幸在試映先睹為快後，那種『要寫出一首不會輸給這部電影的歌』的心情，充滿了我的心頭。」

《一出好戲》描述某家公司舉辦員工旅遊，卻不幸遭遇海難，被迫流落荒島後共同生活，探討一系列「人性」問題的寓言故事。

阿信將看完試映版本後的震撼激發出了全新創作，電影主題曲《當每顆星星》更在黃渤處女座的完美，與阿信射手座的執著下，兩人透過多次的視訊會議，經歷60天的密集打造，終於完成讓彼此都滿意的作品。

阿信在微博中稱讚該片：「身在荒島，妳能相信的，也許只有天上星辰……《一出好戲》是部過程深刻超展開，結局又透明純粹到令人想哭的電影，劇中荒島精彩刻畫了大千世界的縮影……想用一首歌，去訴說那樣糾結的人心與清澄的思緒。」

他也公布對主題曲的想法：「在《盛夏光年》的相隔12年後的另一個盛夏，再度隻身為電影寫歌，這是我交出的答案：當每顆星星。」

(旺報 )

音樂教父羅素布勞爾打造台灣IP《… 鐵面媽葉全真難捨真情 下戲哭到…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。