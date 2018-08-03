夜問打權》蔡政府講X話 拿全民健康開玩笑？

2018年08月03日 21:25 中時電子報 綜合報導

環保署：2016年一級致癌物砷，排放量4.84噸！達歷史新高？71%來自燃煤！燃煤發電量提升，中興大學環工系教授莊秉潔：一級致癌物含砷.鉛.鎘.汞等排放量皆上升！砷恐影響孩童智能發展，罹皮膚.肝.膀胱.肺癌風險大增！WHO資料：燃煤電廠產生的 PM2.5 ，傷害人健康超過核能千倍？ 蔡政府非核，用愛發電？用肺發電？賴揆:深澳電廠採用乾淨的煤？ 蔡政府講X話，拿全民健康開玩笑？非核家園台灣準備好了嗎？蔡政府為了兌現承諾，不顧人民健康？

2015年宋芸樺受訪稱最喜歡國家是台灣，遭扣台獨帽子，宋芸樺微博急發聲明我是中國人、中國是我的祖國 ，宋芸樺說出事實錯了嗎？台獨崩潰啥？宋芸樺撇清台獨喊我是中國人，臉書百萬粉絲一夜暴跌？台獨讓大陸網友很敏感？不能忍受台獨在大陸賺錢！這是大陸心情，反應激烈可理解！

金門史蹟三獅山砲堡拆了！三獅山砲堡曾登國際雜誌封面，躲得了823無情戰火，不敵無知被強拆？軍方為何執意將金門史蹟夷為平地？不認國共內戰？不想兩岸有連結？軍方稱不可能有50年以上建物？但反攻庫.復國庫1956年建的！

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：董智森(政治評論員)

朱高正(前立法委員)

王丰(中國時報社長)

吳育昇(前立法委員)

黃子哲(政治評論員)

張友驊(資深媒體人)

(中時電子報)