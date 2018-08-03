瓦斯儲存場遭質疑違法 居民嗆發動抗爭

2018年08月03日 21:58 中時 李其樺

自救會幹事王清崎質疑瓦斯儲存場聯外道路與防爆牆皆不符合法令規定，取得建照有瑕疵。（李其樺攝）

億霖企業去年要在台南市安定區蘇林里興建瓦斯容器儲存場，因為廠址緊鄰民宅、廟宇，反對居民組成自救會，近一年來不斷發動抗爭。自救會質疑業者擅自變更設計形同違法，除了打行政訴訟爭取權益，也要求台南市府撤銷業者建照，否則將集體走上街頭抗爭。台南市府回應，將建議業者暫緩施工，也將調查工程執照核發有無瑕疵。

當地不少居民表示，億霖企業要來蘇林里蓋瓦斯儲存場，事前完全沒有召開公聽會，等到開始施工才讓居民知道，而且瓦斯儲存場緊鄰數戶民宅，旁邊就是三福氣體公司，萬一發生工安意外，誰要負責？

自救會成員李秉勳質疑，進入瓦斯儲存場的道路僅有5米寬，不符合法令8米寬規定，市府竟核發建照替業者背書。今年6月億霖企業向市府申請變更設計，廠區退縮3米寬以符合法規，「若先前宣稱合法興建，現在又何必變更設計？」也等於打臉市府單位。

自救會幹事王清崎表示，億霖企業在場區內興建防爆牆，安全距離從儲存平台算起，橫跨農田、水溝僅有8米。去年9月當地年長居民阻止業者施工，卻遭當地警方出動多名警力包圍，「簡直欺負善良老百姓！」

自救會強調瓦斯儲存場若興建，對蘇林、蘇厝兩里1600戶居民財產安全造成嚴重威脅，要求市府勒令業者停工並撤銷建照，否則不排除發動強力抗爭。

3日自救會前往市府參加協調會，由台南市代理市長李孟諺親自主持會議，決議發文給業者建議暫緩施工，並和居民妥善溝通。另外，針對民眾質疑核發執照有瑕疵，要求工務局在3周內調查清楚，如果真的有瑕疵，將做出必要處置。

(中時 )