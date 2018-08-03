「福衛七號」升級延宕卡關 科技部否認

2018年08月03日 22:00 旺報 李侑珊

外傳由台美合作製造的福爾摩沙衛星七號（簡稱「福衛七號」），原規畫2015年起分2梯次升空服役，但延宕3年至今，發射日仍遙遙無期，遭質疑已影響氣象觀測資料蒐集，科技部3日晚間聲明稿澄清，發射時程及發射任務由美方負責，目前正等待使用美國最新獵鷹重型火箭之排程，並無報載之升級延宕或卡關等情事。

科技部表示，「福衛七號」為台美合作大型國際合作案，並由我方負責系統設計、衛星本體、衛星操控系統發展，美方負責提供3項酬載儀器及發射載具，雙方共同進行資料處理與應用平台開發。

科技部指出，「福衛七號」發射載具為美方提供，使用SpaceX公司之獵鷹重型火箭，該型火箭為創新研發，極具挑戰性，故發射時程較無法掌控。惟該火箭已於2018年2月7日首飛發射成功，「福衛七號」現已進入最後整裝工作，待美方通知後，可立即進行衛星運送工作，確切發射日期現正與美方協商中。

科技部表示，「福衛二號」2004年5月發射後，執行任務超過12年，到2016年8月才因系統老化，反應輪失效，宣布除役，其壽命為原始設計使用年限的兩倍以上。服役期間協助國內政府與學術界執行約369項計畫，支援國內及66國共360個重大災害事件的遙測影像拍攝。除役後，「福衛二號」僅能提供歷史影像銷售，無法繼續拍攝，故影像銷售件數由2015年的104件，下降至2017年的34件，相對的權利金及無償應用的遙測影像等值金額亦同步下降。

科技部說，接替「福衛二號」的「福衛五號」於2017年8月25日發射升空，經過驗證，資料已可使用於環境監控、國土安全與防救災等應用，目前已取得超過6,800組解析度黑白2米/彩色4米的影像，將於今年9月開始營運，屆時遙測影像的使用量與產值將逐步提升。

科技部強調，國研院太空中心除申請專利保護我國太空研發關鍵技術之智慧財產權外，亦積極培植萌芽中之航太產業，協助關鍵元件研發與跨入國際元件銷售市場，例如新創公司晉陞太空科技公司的GPS導航接收機研製案、捷揚公司的太空級影像處理單元環境測試評估、創宇航太公司的衛星設計諮詢、組裝整合測試與任務操作委辦服務案、經緯公司的提升福衛影像時間、空間解析度支援智慧農業之數據資料服務案等。

科技部強調，「福衛五號」的成功發射，目前「福衛五號」自主研發關鍵元件已與國內產業界逐步拓展國際市場，包括印度太空研究組織（ISRO）影像感測器案、泰國地理資訊及太空技術發展機構（GISTDA）天線與影像排程技術服務案，以及地面站接收服務國際銷售與衛星影像銷售等。此外，太空中心於2017年3月開始執行微衛星計畫，亦已結合廠商合作發展關鍵技術，以帶動國內太空產業發展。

(旺報 )