義守大學、台北科技大學力挺原住民 「大學社會實踐博覽會」順利落幕

2018年08月03日 22:02 中時 石欣蒨

高雄義守大學在「大學社會實踐博覽會」上，以空拍機的拍攝畫面，向參觀民眾介紹當地社區的環境現況。（一起夢想公益協會提供）

上課不只學習書本上的知識，還有要學會關注社會議題為其努力，為期2天的「大學社會實踐博覽會」終於在7月29日順利落幕，展上不僅匯集了全台50所大專校院、共93件作品，分別以不同型式陳列在核心展區、一般展區以及海報展區，向大眾呈現一年來深耕型、萌芽型以及種子型等計畫執行的成果。

在今年的展區中，就有學校全力為部落原住民的在地關懷議題發聲，分別為來自高雄的義守大學及台北科技大學，2所參展學校的成果都非常獨特，前者近年在投入大學社會責任的推動成效十分顯著，團隊透過屏東長治的「古勵百合部落」進行多次在地田野調查之餘，更結合原住民學院、醫學院以及理工學院等跨領域專業知識，共同針對部落環境、醫療照護、生態復育以及部落產業進行重塑與改善。

而在義守大學的展區上，就有透過空拍機的拍攝畫面，向參觀民眾介紹當地社區的環境現況，並於社區外圍池塘，建置了一個全國最大的戶外魚菜共生系統，希望能協助落實營造社區的環境永續，另外還在展覽會上免費供給原住民部落中的在地特產，像是紅藜茶、咖啡等予參觀民眾品嚐。

另一邊的台北科技大學展示區，就以「北科有愛，牡丹盛開」海報，直接訴說在地「富育」計畫－牡丹鄉的計畫宗旨，在校內特別推動「互動設計專業課程融入服務學習」，讓學生親手設計AR明信片，現場民眾透過手機掃描，即可看到石門古戰場的立體動畫與歷史文化解說，還有鞦韆與舞蹈動畫也會隨著手機移動而逐一出現，為推動排灣族在地觀光出一分力。

(中時 )