鐵面媽葉全真難捨真情 下戲哭到潰堤

2018年08月03日 21:45 中時 洪秀瑛

葉全真與吳兆絃在機捷拍攝科幻場面。（公視提供）

劇中飾演追求完美的母親。（公視提供）

劇中飾演母女。（公視提供）

劇中感人的戲。（公視提供）

公視教育主題戲劇《你的孩子不是你的孩子》本週六（8/4）晚間9點將播出最終單元「必須過動」，也是劇中唯一純科幻單元，並在今年金馬奇幻影展受邀特別放映。

劇中，女主角葉全真飾演一位在未來世界裡擁有金質勳章的模範母親，一場要狠下心捨棄女兒感情的戲，她說，當下必須故作堅強、硬生生把感情吞下去，導演喊卡，她一度哭到潰堤，受訪時她仍有感眼眶含淚地說「當時我沒辦法停下來」。

葉全真過去挑戰過無數角色，這次在《你的孩子》中，是她從影以來第一次演出帶新生兒的戲。她說，導演陳慧翎有一天突然問她「有沒有帶過小孩」？隔天早上到拍片現場就看到一對年輕父母帶嬰兒出現，那一場她拍了2、3個鐘頭，沒有特別的台詞，就是跟嬰兒玩、哄嬰兒睡、哄嬰兒別哭，還唱歌給他聽，葉全真柔情地說，「當下理解孩子抱上身，母性自然上身的感覺」。

導演陳慧翎提到為何會加入媽媽特別場，她說身邊有很多當媽媽的朋友，曾經也是小孩、女兒、女人，但在成為母親之後，一夕之間就沒了奧援、壓力上身，特別場是想將加入劇本之外看不見的畫面，讓觀眾對角色能感同身受、更容易進入故事中。而為了呈現出劇中的虛擬時空，這次也借到桃園機場捷運拍攝200人大場面的戲。

編劇統籌夏康真說，「必須過動」改編為科幻片，是寫一個架空的社會，當時空背景變得極端，人在這個的處境下會做出怎樣的選擇？編劇群想探討母職是否是天生的，以及「母性一定是無私的，還是自私的」？編劇馬千代透露，自己身為母親，這次寫劇本過程有時會邊寫邊哭。編劇費工怡則提到，寫每句對白都像在走鋼索，不能妖魔化父母，也不能偏袒誰，是她認為這次改編過程最困難的地方。

《你的孩子不是你的孩子－必須過動》卡司陣容堅強，由葉全真、吳兆絃主演，丁也恬、吳建豪、吳朋奉、林煥鈞、張書豪、許時豪、鍾政均、鄭有傑、嚴藝文、藍葦華、閻成誠等人共同演出。其中「必須過動、「貓的孩子」隱藏版結局以及媽媽特別場等15支影音，獨家收錄在公視OTT影音平台「公視＋」，8/4晚間9點上線。

(中時 )