貿易戰螺旋升溫 陸對美5207稅目加徵關稅

2018年08月03日 22:03 中時電子報 盧伯華

美國與中國的貿易戰正在層層加碼、螺旋升溫中！為反制美國前一日將中國貨品加微稅率由10%提高至25%的措施，中國8月3日宣布對原產於美國5207個稅目約600億美元的商品加徵25%、20%、10%、5%不等的關稅。中美雙方你來我往，反制、報復等辭句愈來愈強烈，雖然官方皆稱兩邊的高級官員仍在進行磋商，但目前尚未看到貿易大戰有任何緩和跡象。

中國國務院關稅稅則委員會發佈公告稱，2018年7月11日美國政府發佈了對從中國進口的約2,000億美元商品加征10%關稅的措施。8月2日美國貿易代表聲明稱擬將加徵稅率由10%提高至25%。美方背離了雙方多次磋商共識，單方面再次升級了貿易戰，嚴重違反世界貿易組織規則，破壞全球產業鏈和自由貿易體制，實質性損害了中國國家和人民利益，也將對包括美國在內的世界經濟發展造成負面影響。

公告稱，針對美方上述措施，中方被迫採取反制措施。根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國進出口關稅條例》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，國務院關稅稅則委員會決定對原產於美國的5207個稅目約600億美元商品，加征25%、20%、10%、5%不等的關稅。如果美方一意孤行，將其加徵關稅措施付諸實施，中方將即行實施上述加徵關稅措施。

中方表示，採取上述措施的目的是捍衛自身合法權益，通過反制措施遏制貿易戰升級，同時，相關措施也盡可能減少對國內生產、人民生活需要的影響。上述措施實施後，有關部門將會同社會各界對措施效果進行評估，力爭把措施對我國國內生產生活的影響降到最低。

中方承諾，將繼續按照既定部署和節奏，堅定不移地推動改革開放，堅定支持經濟全球化，堅定維護自由貿易原則和多邊貿易體制，與世界上一切追求進步的國家共同發展、共享繁榮。

據陸媒指出，就在中國宣佈此輪加徵關稅之前，華盛頓也加強了對北京的貿易立場。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）對媒體表示，川普總統認為需要增加額外的關稅，因為中國在美國實施首輪關稅和其它經濟制裁下，仍拒絕改變。如果中國的這些行為不做出修正，美國就得讓中國承受更多痛苦，這就是美國的作法。

羅斯說，川普此一決定是經過深思熟慮的。目前川普總統正在努力與歐盟達成可以扭轉貿易僵局的妥協方案。

(中時電子報)