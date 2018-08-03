天津濃濃台灣情 無聲餐廳用心做出好味道

2018年08月03日 22:20 中時電子報 綜合報導

在天津有這麼一家特殊的餐聽。走入餐廳，您會看到玻璃窗上貼著醒目的提示：店內有部分聾啞人士為您提供服務。走進餐廳，雖然沒聽到“歡迎光臨”的招呼，但用心感受到一位位用著燦爛笑容回應顧客的服務人員。

這是一家由台灣青年夫妻杜羽和杜文凡夫婦赴天津創業的公益餐廳，說起了當初來到天津創業的點點滴滴，兩夫妻還是感觸頗深的，

杜羽說，豬腳是臺灣地道的傳統美食，從北到南、從東到西處處都有以豬腳聞名的店家，而其中最為眾所皆知的是屏東縣萬巒鄉豬腳。在臺灣，人們對於“吃豬腳”寄予了祈福祝賀、平安順遂及避凶驅邪的意味。今年的臺灣豬腳節在10月11日開始，杜羽他們也選在同一天，在榕心廚房同步開辦豬腳節。現在的杜羽和杜文凡夫婦已經在天津紮根，並打算在這裡將臺灣風味用心傳遞下去。

南京路上有一家特殊的餐廳——榕心廚房。2月1日中午，記者來到這家餐廳的門口，看到玻璃窗上貼著醒目的提示：店內有部分聾啞人為您提供服務。走進餐廳，雖然沒聽到“歡迎光臨”的招呼，但記者卻在一位元大眼睛女孩的燦爛笑容裡感受到熱情。

女孩名叫李燕，是店主杜羽從天津理工大學聾人工學院招聘的畢業生。忙前忙後張羅的她有序地引導客人入座、點菜，雖然無法用語言交流，但是服務全無障礙。記者發現，每張餐桌上都有筆和本，方便顧客寫下需求。點餐單也很特別，每道菜前都有一個簡單的數位編碼，方便客人用手比劃示意。一位元正在用餐的女士告訴記者：“我是這裡的老顧客了。每次來不但沒感覺到溝通障礙，相反還覺得這些聾啞人服務非常親切、工作用心。”

隨後，記者用文字與李燕進行了交流。據她介紹，店內還有一位傳菜員、兩位後廚都是聾啞人。能夠得到工作機會，李燕感到很開心，尤其是還能與聾啞夥伴一起工作，更不會感到寂寞。

“其實最初聘用聾啞人，我們也擔心過溝通的問題。”店主杜羽和丈夫來自臺灣，如今已經在天津創業紮根。兩年前，夫婦二人開始嘗試為聾啞人提供就業機會。他們先聘用了一位聾啞後廚，手把手地指導操作。“最初挺難的。我們一遍遍示範，一些重要工序也得寫下來。”漸漸地，第一位聾啞員工熟悉了工作，還開始指導其他同伴。

“健全人員工能做的，聾啞人員工同樣可以做，甚至在工作中更認真、更講規則，工作穩定性也更高。現在店裡除了一位健全人員工，其他都是聾啞人。”杜羽說，工作時間最久的聾啞員工來餐廳已近兩年。除了店內的工作，聾啞員工還為顧客送外賣。他們出發前會給顧客發短信，到達後也會短信通知取餐。杜羽表示，其實很多聾啞人都希望得到工作機會，我們願意為他們提供一個實現心願的平臺。

(中時電子報)