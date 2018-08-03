日本島根電廠新機組申請運轉 它與核四幾乎相同

2018年08月03日 22:41 中時電子報 江飛宇

共同社報導，島根核電廠的3號機組大致完成，這座新機組是2011年東日本大地震時期正在建設，當時也因隨後的福島核而而停工，然而島根核電廠所屬的中國電力公司決定向原子能規制委員會提出運轉申請，並且當地的縣政府基本上同意批准申請案。這將是繼日本電源開發公司（J-POWER）的大間核電廠之後，第二起新核機組的運轉申請。而且，這座新機組和台灣的核四廠很類似，類型、規模都差不多，如今島根3號機在申請運作，核四卻要永久廢止，實在令人嘆息。

島根縣知事(縣長)溝口善兵衛6月時表示「批准的根據在於電廠所在地，與週邊地方政府，若這些地方政府是否，要是他們都批准，島根縣政府也將同意」，島根東邊的鳥取縣知事平井伸治在1日表示有意批准，而電廠所在的松江市市長松浦正敬，在7月3日已事先表態同意，他在與專家、居民代表和縣議會展開討論後，縣議會也予以批准。更大的好消息是，電廠方圓30公里範圍內的週邊地方政府(島根縣出雲市、安來市、雲南市，鳥取縣米子市、境港市)等，在得知松浦市政府同意以後，他們也紛紛同意。

島根核電廠從1970年開始建造，1號機在1974年運轉，2號機1989年運轉，都是沸水式反應爐(BWR)，而3號機是2007年開始建造，採用與核四廠相同的進步沸水式(ABWR)，輸出功率137.3萬千瓦，也與核四相當(135萬千瓦)。原先預計在2012年運轉，但遇到了2011年的福島核災，原定進度全部停擺，之後日本廢核聲浪大增，運作40年的1號機決定退役，許多人認為3號機也注定無法運轉。

然而，隨著日本恐核氣氛下降，目前重啟的核電機組已達到8座，因此這部日本最新、功率最大的機組也順勢提出運轉申請，並且得到核電所在的地方政府、鄰近地方的普遍同意，這是相當了不起的。

(中時電子報)