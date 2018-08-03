中市警好眼力！ 鷹眼揪出破窗賊

民眾座車被敲破車窗，竊取財物，損失三萬六千元，員警調閱監視器，鎖定特定對象。（黃國峰翻攝）

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黎明所員警鷹眼，對街認出破窗竊賊李男，當場將他逮補。（黃國峰翻攝）

台中市民眾座車停路邊遭宵小打破車窗，竊取電腦等財物，損失三萬多元，台中市警局第四分局黎明派出所員警調閱監視器畫面，鎖定特定人物，7日後蔡姓員警勤區查察勤務時，在對街鷹眼認出嫌犯，當場逮補27歲李男歸案。

黎明派出所員警蔡承儒日前接獲民眾報案，停放在南屯區大墩十二街與益豐西街口的座車，遭人打破車窗竊取筆電及行動硬碟，約損失新台幣3萬6仟元，但被害人表示，電腦內有公司客戶資料及個人所拍照片，這才是他所擔心的，希望警方能找回來。蔡員調閱周遭監視器鎖定27歲李男。

蔡員利用每有出勤務時多加注意，7日後蔡員於龍富路與大墩十二街口發現對面有一人，雖然面帶口罩，但身形穿著，應該就是李男，立即驅車迴轉攔下李男。李男坦承犯案，表示因為經濟情況欠佳，見四下無人，才臨時起意，拿起路旁大石頭砸破車窗，竊取裡面的筆電及行動硬碟，但目標只是現金，因不敢變賣贓物，筆電及行動硬碟已丟入路旁水溝。

警方依據李男供詞，回現場試圖找回筆電，但並未尋獲，表示仍會盡力幫被害人找回筆電，全案警詢後依觸犯竊盜罪函送台中地檢署偵辦。黎明派出所所長劉文榮呼籲民眾重要物品儘量隨身攜帶，勿放置車內，避免成為宵小的下手目標。

(中時 )

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