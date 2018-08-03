「誰不愛自己的家鄉？」 黃智賢︰從沒聽過宋芸樺支持台獨

2018年08月03日 22:56 中時電子報 黃麗蓉

以電影《我的少女時代》走紅的藝人宋芸樺，遭大陸網友挖出2015年她受訪的影片，她在快問快答中回答台灣是最喜歡的國家，而被指控台獨。政治評論人黃智賢指出，「我從沒聽過宋芸樺支持台獨」。她強調，其實，宋芸樺真正要表達的是，最愛自己的家鄉台灣，誰不愛自己的家鄉？

黃智賢在臉書點出，一個幾年前的綜藝快問快答，問她最喜歡的國家是什麼？她不假思索回答最愛的國家是台灣。這個回答，當然不正確。因為世上並沒有台灣國這個東西。但真的可以理解她沒有政治意圖，更沒有惡意。她其實要表達的是，她最愛自己的家鄉台灣，誰不愛自己的家鄉？

她指出，兩岸確實分治，尚未統一。教科書的教育，又極力切割台灣和大陸的連結。台獨再把所有人愛台灣的感情，壟斷、扭曲解釋成支持台獨的民意。歷史、政治，和體制的約制下，對一個演藝圈的小女孩來說，真的沒有能力，在1秒內思考「台灣不是一個國家」這個事實。

黃智賢強調，從來沒有聽說過宋芸樺這位藝人，跟台獨有什麼關係。她愛中國，愛台灣，這是天然的感情。祝福她！

網友回應說：「每回有這種類似議題的時候，都是民進黨民調低的時候。」、「我感覺是選舉快到了，有人要挑撥兩岸關係，打上次的周子瑜牌。」、「我並不認為宋小姐是台獨。可以理解生長在台灣那樣的教育下，她那樣的回答並不能算是支持台獨的表現。同樣可以理解我們大陸人的愛國情感，但還是請理性看待。退一萬步說，哪怕曾經是支持台獨，只要現在真心認同我們都是中國人，都是炎黃子孫，我覺得我們應該同樣要歡迎才是。」

(中時電子報)