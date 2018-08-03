宋芸樺新片大賣71億 爆「靠乾爹撐腰」擠下她演主角

2018年08月03日 22:55 中時電子報 施品瑜

宋芸樺遭爆接演女一，是靠乾爹「帶資進組」。（圖／翻攝自八組兔區爆料微博）

女星宋芸樺近日因被翻出講過「我最喜歡的國家是台灣」捲入台獨風波，隨後她發聲明「中國是祖國」、「我是中國人」滅火，但仍被兩岸網友炮轟連連，現更爆出她能拿到新片《西虹市首富》女主角，是擠掉原定女主角馬麗，全靠乾爹「帶資進組」。

宋芸樺主演新片《西虹市首富》在大陸上映8天就開出16億人民幣（約台幣71億元）票房，但近來遭指台獨，惹怒不少大陸網友，微博帳號「八組兔區爆料」更接到網友爆料，指宋芸樺在台拍戲就傳出有乾爹，到大陸拍片後，又認了大陸一個投資方大老板當乾爹，並靠對方的資源，只要在大陸接戲就是女主角。

爆料網友透露，除了之前接演的《猛蟲過江》，這次《西虹市首富》宋芸樺也靠資源擠下原定女主角馬麗，稱馬麗原本已空出檔期，甚至參與劇本創作，但後來還是被換角。

《西虹市首富》男主角沈騰3年前和馬麗合作《夏洛特煩惱》，受到不少好評，原本《西虹市》預計延用《夏洛特》卡司，但後來主演陣容曝光，網友才發現女主角換人，當時宋芸樺就被質疑靠關係進劇組。

後來《西虹市》跑宣傳，沈騰即坦言「一開始確實選馬麗當女主角，但後來導演發現這個角色不太適合馬麗，於是就換人了」，導演也透露會選宋芸樺擔任女主角有2個元素，「一個是年紀輕，一個是身材和顏值差不多，看起來夠清純。」他甚至專門飛到瀋陽向馬麗解釋換角原由，對方也表示諒解；而現在宋芸樺捲入台獨風波，換角內幕也再度被討論。

(中時電子報)