賴神發動內閣改組 能打通低民調死穴？

2018年08月04日 09:01 中時電子報 邱怡萱 、財訊雙週刊文/郭瓊俐 編輯/、財訊雙週刊文/郭瓊俐

年底選戰對民進黨壓力不小，為了救民調、救選情，賴清德火速改組內閣，在各路人馬角力下，充滿濃濃「尊英」色彩的新團隊，能為民進黨加分嗎？

行政院長賴清德進行上任以來最大幅度的內閣改組，不過，這波人事異動仍是貫徹蔡英文總統的意志，以學者和文官為主，和賴揆原先規畫招攬區域立委入閣的構想不同。據了解，賴揆仍希望讓較能體察民意、有政策辯護能力的立委入閣磨練，8、9月是否會再啟動小幅度的內閣改組，值得觀察。

葉俊榮拉尾盤擠掉管碧玲

徐國勇政治行情進入主升段

歷任國大代表、立委、市長的賴清德，對於政策執行和民意走向有高度敏感性。因應年底九合一選舉的挑戰，6月下旬他主動提出內閣改組構想，希望組成「戰鬥內閣」，全力發揮行政團隊的戰力，而其背後的政治思維當然就是救民調、救選情。此構想獲得蔡英文總統同意，但在賴清德「尊英」的前提下，改組結果仍以小英意見為主。

最明顯的例子，是教育部長人選。賴清德希望由立委管碧玲接掌懸缺已久的教育部長之位，看中的是她長期在立法院教育委員會問政，對教育政策熟悉，論述能力強，且她有擔任高雄市新聞處長、文化局長的行政資歷，有台大博士學位，從政前即在大學擔任副教授，「壓得住」教育部一堆博士與教授出身的文官。但經過高層的反覆猶豫之後，管碧玲仍然出局。原本要從內政部長下台的葉俊榮，在蔡英文總統的信任下，最後一刻被轉任教育部長。

據了解，蔡英文總統用人模式還是偏愛學者與文官，黨內區域立委經過選舉洗禮，都是靠自己打下一片山頭，高層擔心他們入主部會後，可能有太強的主見，不易約束，更可能成為自走炮。

不過，也是立委出身的徐國勇，經過行政院近2年的發言人磨練與表現後，倒是獲得蔡英文和賴揆一致認可，接任有「天下第一部」之稱的內政部長。徐國勇之前原將轉任新成立的海洋事務委員會主委，但總統府認為徐國勇的政院發言人角色十分稱職，捨不得讓他走。此波府、院擇定具原住民身分的女性不分區立委Kolas Yotaka(谷辣斯．尤達卡)擔任發言人之後，徐國勇終於可以轉職。…【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)