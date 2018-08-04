調查：東京人眼中的台灣遊客竟是這樣…

2018年08月04日 00:02 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣人有多愛去日本旅遊？根據統計2017年台人赴日人數創下456萬人次，刷新紀錄，不過最近在日本網站《LIVE JAPAN》就東京街頭做了一項調查，整理出了以下7大點「東京民眾對於台灣觀光客的印象」。

一、 貼心周到的地方和日本人很像，當地知名店家就指出，台灣人似乎都會先查好要買什麼，寫好商品名稱，或直接秀手機圖片詢問，買伴手禮也會考慮的比較周全，這點與日本人很像。

二、 溫文儒雅、待人和善，許多受訪者都表示，台灣人的氣質一眼就能判斷出來，給人一種穩重、溫文儒雅、待人和善的感覺。

三、 英文說得很好，在GURUNAVI情報諮詢室的接待員認為台灣人不管老少英語都說得很好，有近 8成民眾都會先用英文開口詢問，年邁的遊客當中也有會說日語的人，不會一開始就用自己國家的語言和人搭話，讓日本人覺得十分貼心。

四、 重感情，GURUNAVI情報諮詢室的寺島小姐指出，曾經幫助過一對台灣夫妻，沒想到那對台灣夫婦竟在隔天帶著日本有名的點心，前來感謝，讓她感受到台灣人的重感情。

五、 比日本人去過更多日本觀光勝地。

六、 禮儀端正，淺草某餐廳店長說台灣人會觀察周遭，默默自行遵守餐廳要求，用餐說話不會太大聲，不會吃得食物滿地都是，感覺跟日本人很像，能夠輕易地融入其中。

七、 女生都帶著自然妝容，比起日本女性重視妝容，台灣女性遊客這點有些不同，不過飯村小姐認為這樣的樸實加上那 笑容及和善的個性，不止日本，在全世界都很討人喜歡！

(中時電子報)