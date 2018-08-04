檢察官說法》出賣閨密個資只為賺錢 傷了感情也傷財

2018年08月04日 00:02 中時電子報 呂承哲 文/台灣司法人權進步協會、編輯/

小美與小瑜是多年好友，一天小美在路上遇到一名帥氣的健身房推銷人員小陳，小美聽了小陳介紹健身房的入會方案後，覺得很心動，但還是希望小陳能夠多給一點優惠，小陳說剛好現在週年慶活動開跑，如果小美能介紹並留下其他親朋好友的聯絡資料，就能再折價五千元，小美一心想多省一點錢，就在沒有經過小瑜同意下，將小瑜的姓名、聯絡電話留給了小陳，也因此獲得五千元的折價優惠；幾天後，小陳按照小美留下的電話打給小瑜，小瑜覺得很奇怪，為何小陳有自己的聯繫方式，追問之下才發現原來是閨蜜小美沒經過她的同意，擅自將她的手機號碼給了小陳，小瑜愈想愈生氣，小美怎麼可以將自己的個人資料交給一個不認識的健身房推銷人員，難過之餘，還是對小美提出違反個人資料保護法的告訴，小美收到地檢署的傳票後，也只能前往地檢署應訊。

依照個人資料保護法第2條第1款的規定，個人資料是指「自然人之姓名、出生年月日、國民身分證統一編號、護照號碼、特徵、指紋、婚姻、家庭、教育、職業、病歷、醫療、基因、性生活、健康檢查、犯罪前科、聯絡方式、財務情況、社會活動及其他得以直接或間接方式識別該個人之資料」，又依照個資法第41條的規定，若是「意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益，而違反第6條第1項、第15條、第16條、第19條、第20條第1項規定（即非公務機關對個人資料之利用，除第6條第1項所規定資料外，應於蒐集之特定目的必要範圍內為之）或中央目的事業主管機關依第21條限制國際傳輸之命令或處分，足生損害於他人者，處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣100萬元以下罰金」。

因此小瑜的姓名及行動電話當然屬於個資法裡頭所說的個人資料，而小美在沒有經過小瑜的同意下，為了多獲得折價五千元的好處，擅自將小瑜的姓名及行動電話提供給小陳的行為，因為違反了個資法第20條第1項的規定，依個資法第41條，最重可被處以5年以下有期徒刑，可併科100萬元罰金，且個資法為公訴罪，即使將來小瑜想原諒小美撤回告訴，檢察官依照法律規定，還是得對小美的違法行為做出處罰，千萬不要一時貪圖利益，深陷違法情形而不自知，最好的方式是先徵詢小瑜的意見後，得到小瑜的同意，再當小瑜的介紹人，賺取這五千元的折價，才是正辦啊！

(中時電子報)