評論「陪吃飯」事件 朱學恒一句話讓梁文傑瞬間語塞

評論「陪吃飯」事件，宅神朱學恒節目上一句話，讓民進黨北市議員梁文傑瞬間語塞。(中時資料照)

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中時電子報

台北市長柯文哲1日受訪時建議，可以舉辦「猜猜一日市長幕僚影片何時破千萬」的抽獎活動，讓市政幕僚「學姊」黃瀞瑩、柯競選團隊幕僚「小牛」柯昱安陪吃飯，事後部分標題較著重「學姊」2字，柯挨轟「物化女性」。民進黨北市議員梁文傑上節目評論此事，認為柯P不尊重女性，才會被綠營女立委批評，宅神朱學恒卻回了一句「她怎麼不罵吳乃仁？」讓梁文傑瞬間語塞。

梁文傑在節目《年代向錢看》表示，其實柯文哲講這句話，在他聽起來，聽過很多類似的，他舉例，之前陳以真代表國民黨參選嘉義市長，柯文哲就講「漂亮的女生適合坐櫃台」，還有3年前北市府要用AV女優波多野結衣當作悠遊卡封面時，也是這樣，對於柯粉來說，他們不在意，所以也不需要去跟他們辯論這些。梁文傑還提到，民進黨立委李麗芬，長期從事婦女救援工作，所以她聽到會覺得不舒服，這時朱學恒講了一句「她怎麼不罵吳乃仁？」讓梁文傑瞬間語塞，搖一搖頭之後才講出「這我就不知道了」，朱學恒一臉不屑梁文傑的回應。

對此，網友留言表示「梁文傑支支吾吾心虛的樣子很好笑，怕別人酒店脫口而出吧」、「梁文傑這集根本是來凝聚年輕選票」、「以為你隨便唬爛就可以過關喔，這集很適合打物化風向的臉」。身為外省第二代的梁文傑，擁倫敦政經學院博士班高學歷，並與三立主播林楚茵結婚逾10年，卻曾被周刊拍到經常流連高檔酒店，甚至跟辣妹回住處，梁文傑僅回應，跟朋友常約在酒店，逼不得已只好去坐坐，妻子都知情，「未來會注意」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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