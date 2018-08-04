2018台中電競節，「老子天線」奪冠！

2018年08月04日 03:44 中時 盧金足

台中市長林佳龍（左）化身電競選手，領軍「佳龍隊」與冠軍隊成員大對決，經過一番激戰後由「佳龍隊」獲勝。（盧金足攝）

「2018台中電競節」3日進行《Garena 傳說對決》台中盃8強至冠軍賽，最後由「老子天線」隊拔得頭籌，勇奪30萬元獎金；市長林佳龍到場頒獎表揚，並領軍「佳龍隊」，與「

森林王子」張泰山帶隊的「泰山隊」，雙方搭配冠軍隊成員進行一場精彩對決，林佳龍感謝大家熱烈參與，市府將持續努力打造台中成為電競友善城市，電競節還有兩天，歡迎所有喜愛電競的朋友邀請更多人一同參與盛事。

2018台中電競節由台中市政府主辦、台中市體育總會電子競技運動委員會協辦，今晚在好運來洲際宴展中心（迷你蛋）舉行頒獎典禮；《Garena 傳說對決》台中盃冠軍由「老子天線」拿下，亞軍「RD真的有點帥」，季軍與殿軍則分別是「

要你命三千」、「公祭流愛莉絲」。

除頒獎表揚獲獎隊伍，林佳龍與新聞局長卓冠廷、台中市體育總會電子競技運動委員會主委江肇國組成「佳龍隊」，對決由台中市台灣人壽成棒隊3名當家球員張泰山、林英傑與鄭達鴻組成的「泰山隊」，雙方搭配冠軍隊成員進行5對5表演賽，跨界組合將現場氣氛炒熱至最高點，一番激戰後由「佳龍隊」獲勝。

林佳龍恭喜脫穎而出的電競隊伍，他也笑說，自己是電競實習生，感謝大家熱烈參與活動，讓電競節圓滿成功，市府將持續努力，打造台中成為電競友善城市。

中華電信總經理林昭陽表示，電競是一場熱血的好運動，謝謝中市府努力促成，電競已成為當代重要的娛樂活動之一，中華電積極推動賽事，大家都很享受比賽。中華電已設立電競專區，賽事過後，喜愛電競的朋友也可上網觀賞比賽影片

，學習電競技巧。

電子競技委員會主任委員江肇國說，台中市積極推廣電競，希望提供良好的電競設備與環境，相信未來台中不僅是宜居城市，將成為宜電競的城市，期許台中電競推廣越來越好。

「2018台中電競節」明後兩天還有精彩的《爐石戰記》HCT冠軍巡迴賽台中戰，此外，暴雪娛樂HearthstonezhTW Twitch平台將進行全球獨家轉播，另中華電信MOD也會全程轉播。

(中時 )