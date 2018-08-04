感謝歌迷17年相隨！S.H.E將辦免費萬人音樂會

2018年08月04日 05:57 中時 尤嬿妮

S.H.E將於9月11日舉辦戶外音樂會。（華研國際提供）

S.H.E近期身陷解散風波，日前透過臉書發文：「三葉草再次結合，成為一顆紀念青春的鑽。」破除解散疑雲。所屬華研唱片3日公布S.H.E將在9月11日成軍17週年當天，在兩廳院藝文廣場舉辦一場戶外免費萬人音樂會，邀歌迷與她們一起用音樂慶生，Ella透露，早在去年坐月子時，就已構思音樂會雛型。

Hebe表示，音樂是最直接紀錄S.H.E青春的形式，也是延續S.H.E生命最好的方式，她笑說：「大家聚在一起，當然要歡唱啊！」Selina期待三人站在一起的感覺，希望在彩排時就把眼淚流光，正式上場時全程都很開心，她比喻說：「笑到魚尾紋可以夾死蚊子那樣。」

為了準備這場音樂會，S.H.E回顧歷年發行的專輯，Ella開始思索在音樂會上的歌單與歌迷反應；Hebe趁半夜打掃房間，邊播歌曲大聲唱，很怕鄰居來抗議；Selina則邊聽歌邊感到驚喜，大笑說：「在以前的專輯裡聽了不少比較冷門的歌，我才發現S.H.E是很創新、很前衛的團體，很敢嘗試不同的曲風，比如嘻哈歌曲。拜託，我們很早就『S.H.E有嘻哈』了耶。」

9月11日是S.H.E重要的日子，Selina感謝歌迷們17年來對S.H.E的愛，她說：「歌迷給了我們勇氣，我們也藉著歌曲回饋力量給大家，這是一個很良善的循環，希望可以一直一起下去。」Ella感性表示：「我們三個人非常有共識，跟公司一樣，都不會想要錯過『911』，也希望可以好好做一件事，跟歌迷留下共同的回憶。或許無法服務到每一個歌迷，讓每一個人都滿意，但這裡面充滿了我們的心意，希望大家在當天可以很享受。」演唱會門票將於8月11日起在拓元售票系統開放索票。

(中時 )