Matzka獻聲原民音樂節！BOXING推薦道地美食

原住民族國際音樂節一連二天在台東舉行。（原民委員會提供）

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原住民族國際音樂節一連二天在台東舉行。（原民委員會提供）
原住民族國際音樂節一連二天在台東舉行。（原民委員會提供）

原住民委員會於3、4日在台東森林公園，舉辦「Taiwan PASIWALI Festival」原住民族國際音樂節，由金曲歌王陳建年率領著A-Lin、Matzka、BOXING、阿爆等原民歌手共襄盛舉。因這次音樂節邀請來自紐西蘭、印尼、馬來西亞、日本等6國表演團體，所以特地請BOXING跟Matzka推薦原住民特色食物給這些遠道而來的朋友。BOXING表示「原住民美食很多，像是飛鼠、蝸牛都可以嘗試看看，不過建議赤蔥是一定要嘗試的。」至於Matzka則是推薦原住民特色肉粽「阿拜」，可以當原住民食物的入門款。

BOXING一上台就帶來一連串組曲炒熱現場氣氛，一連帶來多首專輯金曲與原住民多首歌曲，台下觀眾高舉雙手跟著旋律搖擺，尖叫聲不斷。BOXING表示：「很開心再次受邀，很期待與老朋友跟新朋友見面，想趕快唱歌給大家聽。」而壓軸的Matzka也一連帶來充滿搖滾雷鬼風的〈姑娘〉及〈大叔〉，之後更帶來〈早晨瑜珈〉讓全場觀眾一起動起來；Matzka表示很開心受邀參與演出，除了可以表演給自己的族人看，還能與世界各地的原住民團體相互交流。

(中時 )

感謝歌迷17年相隨！S.H.E將辦免…

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